عبدالله صالح: الفوز باللقب أفضل بداية للإعداد لكأس آسيا

الكويت (الاتحاد)

أكد عبدالله صالح مشرف المنتخب الوطني، أن جميع لاعبي «الأبيض» على قدر المسؤولية، ويظهر معدنهم الأصيل دائماً وقت الشدائد، مشيراً إلى أن مباراة اليوم أمام المنتخب العُماني، تعتبر محطة مهمة بالنسبة للمنتخب، المتعطش لإنجاز يستعيد به الثقة، ويبدأ به رحلة الإعداد لكأس آسيا بشكل مميز خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الفريق جاهز للقاء المرتقب مساء اليوم، في ظل حالة من الجدية والتركيز التي كان عليها اللاعبون، وزادت منذ انطلاق البطولة، ووصلت لذروتها مع لقاء النهائي، وقال: جميع اللاعبين يرغبون في إهداء الكأس إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، ليكون بداية عام زايد، بفرحة إماراتية خالصة، يحتاج إليها المنتخب والكرة الإماراتية بشكل عام، في إطار التحضير والاستعداد لهدف أسمى، وهو إعداد فريق قادر على الفوز بكأس آسيا.

وأضاف: بعد الخروج من تصفيات المونديال، لم يكن لـ«الأبيض» أي فرصة للمشاركة في بطولات رسمية أخرى يستعيد بها الثقة للمنافسة على لقب آسيا، لكن أعتقد أن الأمر يختلف تماماً الآن، بعد دخولنا كأس الخليج، وعودة «الأبيض» وصعوده إلى الدور النهائي للبطولة، رغم كل الصعوبات التي مرت على الفريق، من إصابات وغيابات، وهي كلها عوامل صعبة، لكن نجح الجهاز الفني في تهيئة الجميع، كما عمل الجهاز الإداري أيضاً على تهيئة أجواء المعسكر، ورفع معنويات اللاعبين بشكل مستمر، في تكامل مع دور الجهاز الفني.