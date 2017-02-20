خليفة يصدر ثلاثة مراسيم ومحمد بن زايد يعيّن رئيس اللجنة التنفيذية في أبوظبي



تاريخ النشر: الإثنين 20 فبراير 2017 أبوظبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين معالي حمد محمد الحر السويدي، رئيساً لجهاز أبوظبي للمحاسبة. كما أصدر سموه مرسومين أميريين آخرين بتعيين معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيساً لمكتب اللجنة التنفيذية وعضواً بالمجلس التنفيذي، وتعيين معالي سعيد عيد الغفلي، عضو المجلس التنفيذي، رئيساً لهيئة أبوظبي للإسكان. وفي هذا السياق، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيساً للجنة التنفيذية.