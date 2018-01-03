خالد عيسى: النهائي «كتاب مفتوح».. وهجومنا يتحسن

الكويت (الاتحاد)

أكد خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا، والمرشح لجائزة أفضل حارس في «خليجي 23»، أن لقب البطولة بالنسبة له أهم من الألقاب الشخصية التي قد يحققها بالمحافظة على شباكه نظيفة في كل لقاءات البطولة، ودخول التاريخ كواحد من أفضل 3 حراس احتفظوا بنظافة شباكهم في تاريخ بطولات الخليج.

وأضاف: وصلنا لقمة التركيز، والمباراة كتاب مفتوح فكل منا يعرف الآخر جيداً، وسبق أن لعبنا أمام عمان أكثر من مرة، ونعرف جيداً أن لديهم مصادر قوة، لكننا أفضل بلغة الحسابات، لكننا لا نعتمد على الجوانب النظرية، ولدينا الرغبة والتصميم علي عدم التفريط في الفرصة الذهبية لإضافة لقب، الكرة الإماراتية في أمس الحاجة له.

وتوقع عيسى أن تخرج المباراة مثيرة بين الجانبين، ونأمل أن نحقق اللقب ونهدي جماهيرنا الغفيرة لقب البطولة في عام زايد، لتكون بداية مبشرة للكرة الإماراتية بعد فترة هبوط في المستوى.

وقال خالد عيسى: الهدف واضح لدى جميع اللاعبين، وهو تحقيق اللقب، لقد قطعنا نصف المشوار، وتبقى أمامنا خطوة أخيرة، وبدعم الجماهير الإماراتية اللاعب الأول في البطولة سنحقق اللقب ونعود إلى أرض الوطن بالفرحة الكبيرة.

وأشار خالد عيسى إلى أن الأداء الهجومي يتحسن من مباراة لأخرى، رافضاً الاعتراف بوجود مشكلة تهديفية بصفوف اللاعبين، قائلاً: هناك سوء توفيق يصادف المهاجمين؛ لأن هجومنا هو الأفضل على كل المستويات.