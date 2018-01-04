«الموعد 32»....لمن يبتسم الإمارات وعُمان.. تاريخ ومواجهات وحكايات



تاريخ النشر: الجمعة 05 يناير 2018 الكويت (الاتحاد) تقابل منتخب الإمارات مع عُمان في 31 مباراة سابقة ضمن كل البطولات، والمواجهة الأولى بين الفريقين في دورة الخليج الثالثة التي أقيمت في الكويت عام 1976 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وسجل لمنتخبنا الوطني اللاعب السابق عوض مبارك، فيما سجل مسلم علوي للمنتخب العُماني. أما آخر مواجهة بين الفريقين، فكانت في أول أيام النسخة الحالية من «خليجي 23» ضمن دور المجموعات، وانتهت لمصلحة منتخبنا الوطني بهدف سجله علي مبخوت من ركلة جزاء. ومحصلة هذه المواجهات هي 15 فوزاً لمنتخب الإمارات، مقابل 5 انتصارات للمنتخب العُماني، وانتهت 11 مباراة بالتعادل، يذكر أن آخر هزيمة لمنتخبنا الوطني أمام عُمان كانت في افتتاح «خليجي 18» التي أقيمت بالإمارات وبنتيجة 1- 2، وسجل منتخبنا 44 هدفاً مقابل 22 هدفاً للمنتخب العماني. وفي كأس الخليج تقابل المنتخبان 21 مرة، وفاز منتخبنا الوطني 12 مرة وحقق المنتخب العُماني الفوز 3 مرات، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وسجل منتخبنا الوطني 26 هدفاً فيما سجلت عُمان 12 هدفاً. وكانت النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، هي فوز منتخبنا الوطني بثمانية أهداف نظيفة، ضمن تصفيات كأس أمم آسيا 1984، أما المنتخب العُماني فلم يسجل أكثر من هدفين بمرمى منتخبنا، ويذكر أن المنتخب العُماني لم يسجل أي هدف بمرمى منتخبنا الوطني خلال آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين. ويعتبر لاعب منتخبنا السابق فهد خميس أكثر لاعب سجل بمرمى منتخب عُمان، حيث سجل 6 أهداف، أما اللاعبان سالم خليفة وإسماعيل مطر فقد سجل كل منهما 4 أهداف، وكان نصيب عدنان الطلياني 3 أهداف، ومن ضمن الفريق الحالي فقد سجل كل من علي مبخوت وأحمد خليل هدفين لكل منهما. ومنذ انطلاقة نظام المجموعتين في كأس الخليج اعتباراً من «خليجي 17» عام 2004 أصبح المنتخب العُماني هو الأكثر نجاحاً بالوصول إلى المباراة النهائية، حيث يخوض اليوم النهائي الرابع في تاريخه، وكان خسر نهائي «خليجي 17» و«خليجي 18»، فيما حقق الفوز في نهائي «خليجي 19» التي أقيمت في عُمان، وحقق الفوز في المباراة النهائية على السعودية بالركلات الترجيحية. أما منتخبنا الوطني، فيخوض المباراة النهائية للمرة الثالثة بتاريخه، وكان حقق العلامة الكاملة خلال المرتين اللتين خاض بهما هذه المباراة، حيث تفوق على عُمان بالذات في المباراة النهائية لـ«خليجي 18» التي أقيمت في الإمارات بهدف سجله إسماعيل مطر، كما تغلب على العراق في نهائي «خليجي 21» التي أقيمت في البحرين بهدفين مقابل هدف. 1 10 أبريل 1976 1-1 المواجهة الأولى بين الإمارات وعُمان في كأس الخليج الرابعة عام 1976، وأقيمت المباراة في العاشر من أبريل 1976 وأدارها الحكم مبارك وليد وسجل هدف الإمارات عوض مبارك، بينما سجل هدف عُمان مسلم العلوي، وكانت آخر مباريات الفريقين في البطولة، وبالتعادل حصل منتخب الإمارات على المركز السادس بينما حل المنتخب العُماني في المركز السابع. ... المزيد