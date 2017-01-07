وفاة الممثل الهندي أوم بوري عن 66 عاماً

أ ف ب

توفي الممثل الهندي أوم بوري الذي شارك خصوصاً في فيلم «غاندي» الشهير لريتشارد اتنبورو الجمعة جراء أزمة قلبية في سن السادسة والستين في منزله في بومباي على ما ذكرت وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا».

ولد بوري في العام 1950 في ولاية هاريانا في شمال البلاد وبدأ في السبعينيات التمثيل في أفلام باللغة المراتية المحلية قبل أن يصور الكثير من الأفلام باللغة الهندية وبعض الأفلام الباكستانية أيضاً.

وقد شارك كذلك في عدد من الأفلام الغربية من بينها «غاندي» لريتشارد اتنبورو مع بن كينغسلي (1982) الذي فاز بثماني جوائز أوسكار.

ومثل أيضا إلى جانب باتريك سوايزي في فيلم «سيتي أوف جوي» لرولان جوفيه (1992) وأخيراً مع هيلين ميرين في الفيلم الكوميدي «ذي هندرد فوت جورني» للمخرج لاسه هالستروم (2014).

في العام 2007، أدى دور الرئيس الباكستاني السابق ضياء الحق في فيلم «تشارلي ويلسنز وور» لمايك نيكولز إلى جانب توم هانكس وجوليا روبرتس وفيليب سيمور هوفمان.

وتوالت الإشادات بالممثل الهندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إثر إعلان وفاته.

وقال الممثل أنوبام خير في تغريدة «لا يسعني أن أصدق أن أحد أكبر ممثلينا قد رحل. أنا حزين ومصدوم بعمق».