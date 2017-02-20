المخلافي يجدد دعم المبعوث الأممي

الرياض (وكالات)

جدد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي دعم الحكومة مساعي السلام وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقال خلال لقائه سفير الصين لدى اليمن «إن الحكومة ترحب بأي مبادرة مرتكزة على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، والذهاب إلى لجان التهدئة في مدينة الظهران وإعادة تفعيل اللجان المحلية للتهدئة والذي يستند إلى وقف إطلاق النار من قبل الانقلابيين».