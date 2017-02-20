السعودية تدعم الريال اليمني بملياري دولار

بسام عبدالسلام، وكالات (عدن)

عاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، إلى عدن بعد زيارة قصيرة للسعودية استمرت عدة أيام جرى خلالها الوقوف على المراحل اللاحقة للعمليات الميدانية التي يعد لها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتحرير الشريط الساحلي، وصولاً إلى الحديدة وميدي. وأشارت «وكالة الأنباء اليمنية» إلى أن هادي بحث خلال الزيارة الوضع الاقتصادي الراهن وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف الانهيار الحاصل جراء عبث الانقلابيين وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلد ومدخرات البنك المركزي التي نهبوها ويضاربون بها في السوق لسحب العملة الصعبة لخلق حالة من عدم الاستقرار كعادتهم في محاربة الشعب اليمني بوسائلهم الإجرامية المختلفة.

وأكدت أن زيارة هادي تكللت بالنجاح من خلال استعداد المملكة وضع ملياري دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي، لاسيما سعر الريال اليمني وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، تعهدت الحكومة اليمنية أمس بمواصلة جهودها في العمل على إعادة تطبيع الحياة ‏في المحافظات المحررة من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وتثبيت الأمن والاستقرار فيها، مؤكدة في الوقت نفسه أن ذلك لن يتم إلا بتعاون ‏الجميع واحترام النظام والقانون وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية ‏وإنشاء غرفة عمليات مشتركة تشرف عليها وزارة الداخلية.‏

وأشار رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر خلال اجتماع في عدن إلى أن عجلة التنمية بدأت ‏تتحرك مع ظهور مشروعات التنمية في عدن وحضرموت ‏ومأرب وبقية المحافظات المحررة.، منوها بهذا الصدد بجهود الرئيس هادي ‏في سبيل إنجاز مهام ‏المرحلة على مختلف المستويات السياسية والعسكرية ‏والأمنية.‏