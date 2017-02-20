«الشرعية» تحقق مكاسب استراتيجية في تعز

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية اليمنية، أمس، المزيد من الانتصارات باستعادتها أمس السيطرة على منطقة تبيشعة الاستراتيجية ومحيطها في بلدة جبل حبشي جنوب غرب تعز، بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، أوقعت عدداً من القتلى والجرحى. كما أحرزت تقدماً آخر في جبهة الأحكوم ببلدة حيفان، جنوب شرق المحافظة التي شهدت قيام الانقلابيين بتهجير العشرات من السكان القرويين في بلدة جبل حبشي، وعمدت إلى تفجير سبعة منازل، إضافة إلى قصفها قرى ومساكن في بلدة ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

وتجددت الاشتباكات في بلدة عتمة بمحافظة ذمار بعد وصول تعزيزات عسكرية للمليشيات إلى مركز البلدة الذي حررته المقاومة الشعبية يوم السبت. وأكدت مصادر المقاومة سقوط عدد من الانقلابيين قتلى وجرحى خلال الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. فيما نفذ طيران التحالف العربي خمس غارات على مواقع وتجمعات المليشيات في بلدة صرواح بمحافظة مأرب. كما استهدفت غارتان موقعين في بلدة نهم، شمال شرق صنعاء.

وقصفت مقاتلات ومروحيات أباتشي تابعة للتحالف أكثر من 27 هدفاً للمليشيات بمدينة ميدي الساحلية على الحدود مع السعودية. وتبنت المقاومة هجومين على سيارة ودراجة نارية كان على متنهما مسلحون حوثيون في محافظة الحديدة.

إلى ذلك، تمكنت قوات الأمن في حضرموت من ضبط مخزن متفجرات تابع لـ «القاعدة» بالقرب من مدينة الشحر شرق المحافظة. وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» أن قوات النخبة الحضرمية في محور الضبة، ضبطت كميات كبيرة من المتفجرات والألغام التي تم دفنها من قبل التنظيم الإرهابي في مزرعة خلف جبل ضبضب المطل على المدينة، مضيفاً أن قوات الأمن تقوم بعمليات رصد ومتابعة لمداهمة مخابئ الجماعات الإرهابية.