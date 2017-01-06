تعامد الشمس على التماثيل الفرعونية

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قام فريق مصري متخصص في الآثار برصد تعامد الشمس في مناسبات معينة، في مصر الفرعونية داخل عشرة معابد فيما يستعد لرصد التعامد داخل أربعة معابد مصرية أخرى.

وقال أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، في تصريحات إعلامية له اليوم، إن الشمس تعامدت صباح اليوم الجمعة على معبد الدير البحري، في غرب مدينة الأقصر التاريخية، بصعيد مصر حيث تم رصد التعامد بمعرفة فريق من الباحثين المصريين.

وبين أن الشمس تعامدت على وجه التمثال آمون، داخل مقصورته بمعبد الدير البحري صباح اليوم، وانطلقت بشكل تدريجي، حتى أضاءت وجه تمثال للملكة حتشبسوت، وأن صندوق الضوء ظل واقفاً على وجه آمون لقرابة 20 دقيقة، قبل أن ينتقل لوجه الملكة حتشبسوت.