النظام السوري يواصل قصف درعا ويصعد بضواحي دمشق

بيروت (وكالات)

قالت مصادر المعارضة السورية أمس، إن قوات النظام السوري استهدفت بالقصف والغارات حي درعا البلد في مدينة درعا، كما استهدفت مناطق أخرى بريف المدينة. في حين واصلت قوات النظام تصعيدها بحي القابون الواقع شمال شرق العاصمة دمشق حيث قتل 16 مدنيا.

وذكرت لجان التنسيق المحلية أن قوات النظام استهدفت أمس حي درعا البلد في مدينة درعا جنوب سوريا، بصاروخ أرض أرض، كما سقطت قذائف هاون ومدفعية على الحي وعلى مناطق أخرى بريف المدينة.

وأفاد المرصد بأنه جرى إعلان كامل الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة مناطق منكوبة، كما تعطل خزان المياه الرئيس المغذي لأحياء المعارضة وجميع المستشفيات الميدانية، وذلك جراء عشرات الغارات السورية.

وفي معارك دمشق وريفها، واصلت قوات النظام أمس تصعيدها بحي القابون الواقع شمال شرق دمشق واستهدفته بنحو 8 صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض أرض، وترافق القصف الصباحي الصاروخي مع قصف بقذائف الهاون، طالت أيضا حي تشرين المجاور.