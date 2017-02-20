المعارضة السورية: ملتزمون بحضور «جنيف-4» شرط رحيل الأسد

عواصم (وكالات)

أعلنت المعارضة السورية أمس أنها ملتزمة بمحادثات «جنيف-4» في 23 فبراير الجاري، والتي تمهد الطريق أمام انتقال السلطة، لكن ذلك مشروط برحيل رئيس النظام بشار الأسد. في حين أبدى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تحفظه على المحادثات، وأكد أن مفاوضات أستانا التي كانت لوقف النار ما زالت متماسكة، بينما «جنيف-4»هو للحل السياسي، متسائلا عن مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة في مؤتمر ميونيخ الأمني «سنذهب إلى جنيف لمناقشة حل سياسي»، لكنه أكد أنه لن يكون ممكنا تسوية أي مشكلة «طالما أن الأسد في السلطة». وأكد «نحن ملتزمون تماما بحل يمهد الطريق أمام انتقال للسلطة»، مستدركا لكن لا يمكننا التعامل مع التهديدات الأمنية الكبيرة، طالما بقي الأسد في السلطة.

من جهته قال دي ميستورا في كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن: إن المحادثات التي جرت في أستانا عاصمة كازاخستان كانت فقط لوقف الاعتداءات، بينما محادثات جنيف-4 تهدف لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة لمحادثات سياسية.

وقال: لا يمكنني أن أقول لكم إن كانت ستنجح، ولكن علينا أن نعمل على أن تكون هناك قوة دفع. ولفت إلى أنه حتى وقف إطلاق نار يحظى بدعم طرفين راعيين، لا يمكن أن يصمد طويلا في غياب أفق سياسي، في إشارة إلى محادثات أستانا.