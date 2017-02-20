350 ألف طفل عالقون غرب الموصل

لندن (أ ف ب)

نبهت منظمة «سيف ذا تشيلدرن» غير الحكومية البريطانية أمس، إلى أن نحو 350 ألف طفل عالقون في القسم الغربي من مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق، داعية القوات العراقية وحلفاءها إلى «بذل كل ما بوسعهم لحمايتهم».

وشدد مدير مكتب المنظمة في العراق ماوريتسيو كريفاليرو على «وجوب إقامة ممرات آمنة بأسرع ما يمكن لإجلاء المدنيين»، مع بدء العمليات العسكرية لاستعادة غرب الموصل من تنظيم «داعش».

وقال في بيان إن نحو 350 ألف طفل وفتى تقل أعمارهم عن 18 عاماً: «عالقون في القسم الغربي من الموصل، وعواقب عمليات القصف في هذه الشوارع الضيقة والمكتظة بالسكان قد تكون أكثر دموية من كل ما عرفناه حتى الآن في هذا النزاع».

وأوضحت عائلات اتصلت بها المنظمة أن «الفرار ليس خياراً مطروحاً» بسبب تهديد مقاتلي تنظيم «داعش» بتنفيذ عمليات إعدام سريعة، ورصاص القنص والألغام المضادة للأفراد. وقال كريفاليرو: «الأطفال أمام خيار مروع في الشطر الغربي من الموصل، عليهم أن يختاروا بين القنابل والمعارك والجوع إن بقوا، والإعدامات ورصاص القناصة إن حاولوا الفرار».

وأضاف: «على القوات العراقية وحلفائها وبينهم الولايات المتحدة وبريطانيا، بذل كل ما في وسعهم لحماية هؤلاء الأطفال وعائلاتهم»، لافتاً إلى أنهم «بدؤوا يعانون من نقص الطعام والمياه والأدوية».