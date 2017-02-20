البرلمان العراقي يتهم «الصقور» غرب بغداد بابتزاز «الأنباريين»

بغداد (الاتحاد)

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي (البرلمان) محمد الكربولي أمس، ما تقوم به نقطة تفتيش «الصقور» الأمنية عند المدخل الغربي للعاصمة بغداد ، حصارا متعمدا لمنع سكان محافظة الأنبار من الوصول إلى بغداد.

وقال الكربولي أمس، إن تكدس الشاحنات والأهالي والطوابير طويلة وبصورة يومية يعكس منهجا متعمدا لمعاقبة سكان محافظة الأنبار». واعتبر أن «هذه الإجراءات التعسفية مدعاة للفساد وباب من أبواب الرشى والابتزاز واستغلال الوظيفة للتربح غير القانوني، وهو ما تؤكده الإتاوات المفروضة من بعض السيئين من القائمين على سيطرة الصقور».

وطالب الكربولي قيادة العمليات بتحمل مسؤوليتها ومحاسبة منتسبيهم الفاسدين، وفك الحصار أمام سكان محافظة الأنبار.

وكشف عن « توجه لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لاستضافة مسؤولي قيادة العمليات المشتركة، للوقوف على أدائها وتقييم إجراءاتها ومعرفة المعرقلات التي تواجه انسيابية دخول سكان الأنبار إلى العاصمة بغداد».