انطلاق عملية استعادة غرب الموصل وتحرير 6 قرى

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلن الجيش العراقي أمس سيطرة قواته على 6 قرى جنوب الموصل بمحافظة نينوى بعدما أطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي العمليات العسكرية لاستعادة غرب المدينة من تنظيم «داعش»، وسط توقعات أن أول نقطة تماس حقيقي بين الجانبين ستكون في منطقة ألبوسيف قرب مطار الموصل، التي شهد جانبها الشرقي (الأيسر) تفجيرين أحدهما انتحاري أسفرا عن مقتل 14 شخصا بينهم 4 جنود و2 من «الحشد العشائري». بينما أقر قائد التحالف الدولي الجنرال ستيفن تاونسند بصعوبة معركة الموصل.

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان إن قطعات الشرطة الاتحادية استعادت السيطرة على قرى عذبة واللزاقة حيث سيطرت على محطة الكهرباء الرئيسة فيها، وقرى كنيطرة والكافور والجماسة وقرية ألبوجواري عند الأطراف الجنوبية لمدينة الموصل.

وكانت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي قد أعلنت بدء عملية استعادة الجانب الغربي لمدينة الموصل من تنظيم «داعش»، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء إطلاق المرحلة الثالثة من «معركة قادمون يا نينوى» لاستعادة غرب المدينة.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي للعبادي عنه القول «مهمتنا الرئيسة تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض».