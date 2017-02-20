ليبرمان يدعو لتبادل الأراضي والسكان مع الفلسطينيين

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين(غزة، رام الله)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أمس تأييده حل الدولتين مع الفلسطينيين شرط تبادل للأراضي والسكان بهدف ضمان تجانس الشعب الإسرائيلي.

وقال ليبرمان في مؤتمر ميونيخ للأمن إن «حل الدولتين (مطلوب ولكن) اعتقد أنه يجب ضمان (الطابع) اليهودي للدولة الإسرائيلية، وذلك لدى سؤاله عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نأى بنفسه عن قيام دولة فلسطينية.

وأضاف: مشكلتي أن الحل المطروح اليوم هو أن علينا إقامة دولة فلسطينية متجانسة، من دون أدنى يهودي، (علما باننا) سنصبح دولة ثنائية الجنسية مع فلسطينيين يشكلون عشرين في المئة من السكان. وتابع: اعتقد أن المبدأ الأساسي لحل (الدولتين) ينبغي أن يكون تبادل الأراضي والسكان.

وتقوم هذه الفكرة على أن تصبح الأراضي الفلسطينية التي يقيم فيها مستوطنون يهود جزءا من دولة إسرائيل فيما تغدو القرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر التي يقطنها عرب جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة.