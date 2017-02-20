حنيف القاسم: العدالة الاجتماعية تحقق السلام

جنيف (الاتحاد)

أصدر مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وجه من خلاله معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة المركز كلمة مذكراً العالم بالمآسي التي تعشيها بعض شعوب المنطقة العربية خصوصاً في سوريا، حيث أدت الصراعات المسلحة والأحداث المأساوية إلى خروج حوالي خمسة ملايين سوري من وطنهم، طبقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

واعتبر القاسم أن الأصل في هذه الصراعات هو افتقاد العدالة الاجتماعية في تلك المجتمعات، وأنه لو تحققت العدالة الاجتماعية لتحقق معها الاستقرار، وانطلقت التنمية.

ودعا رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان إلى تطبيق معايير دولية تدفع الجميع للالتزام بقواعد العدالة الاجتماعية بين الدول وداخل الدول، وفي الوقت نفسه، تلزم الجميع بالتعاون في تحقيق التنمية وإتاحة التعليم والتكنولوجيا للجميع من أجل رفع مستوى الإنسان كإنسان في جميع دول العالم.

وأشار القاسم إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي حققت العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، وحافظت على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها فضمنت لهم حق السكن والعلاج والتعليم والزواج….الخ، وفي الوقت نفسه طبقت قواعد صارمة للحفاظ على حقوق الوافدين خصوصاً فئة العمال، فألزمت أصحاب الأعمال بتوفير المعاش المناسب، ووضعت حداً أدنى للأجور، وألزمت أصحاب الأعمال كذلك بتوفير السكن والمواصلات المناسبة، وحددت ساعات العمل في الأوقات العادية وفي الأوقات التي تشهد مناخا صعبا، وبذلك تقدم دولة الإمارات نموذجا فريدا للعدالة الاجتماعية بين جميع المقيمين على أرضها، مواطنين ووافدين.