أبو الغيط: سيادة الدولة الوطنية أساس أي نظام إقليمي جديد بالشرق الأوسط

ميونيخ (د ب أ)

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية إن أي نظام إقليمي جديد يمكن أن يقوم في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يتأسس - ضمن ما يتأسس - على سيادة الدولة الوطنية مع التزامها بمعايير العدالة وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

جاء ذلك خلال الجلسة التي شارك فيها أبوالغيط بمؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير حول كيفية الاستفادة من نموذج بناء الدولة الوطنية في أوروبا في الوضع العربي الحالي.

وأكد أبوالغيط أن الوضع الحالي في المنطقة لا يعد مواتياً لبناء نظام إقليمي جديد من وجهة نظر عربية في ضوء حالة الانقسام التي يعاني منها العالم العربي في المرحلة الحالية. كما تحدث خلال إحدى الفعاليات عن الأُسس والمبادئ التي يتعين أن يتركز عليها النظام الإقليمي في الشرق الأوسط. وأشار أبوالغيط إلى أن عدم تمكين الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم القومية في دولة مُستقلة كان سبباً أساسياً وراء حالة الغضب والتوتر التي شهدتها المنطقة طوال العقود الماضية، وأن الجميع صار يعرف ما هو مطلوب من أجل حل القضية الفلسطينية إلا أن المجتمع الدولي تنقصه الإرادة لإنفاذ الحل وتحقيقه بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.