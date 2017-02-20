حفتر: أبعدنا جنوداً من «الإخوان»

عواصم (وكالات)

كشف قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أنه تم إبعاد عدد من الجنود من المنطقة الغربية والجنوبية بعد اكتشاف أنهم ينتمون لجماعة «الإخوان»، مشيراً إلى أن التنظيم غير واضح ومن هنا يأتي الخطر الأكبر.

وقال المشير حفتر في حوار مع قناة مصرية، إن تعداد الجيش الليبي أصبح 60 ألفاً، أي أنه تضاعف 100 مرة عما كان عند تأسيسه، مشيدا بالدعم المصري الذي ساعد الجيش ووقف معه في الوقت المناسب.

وأضاف أن الدول الغربية لديها مصالح في ليبيا، ولن تحصل أي منها على شيء ما لم تتعامل مع الجيش الوطني الذي يقوم بحماية الشركات الأجنبية، منوهاً إلى أن هناك دولاً شريكة للإرهابيين في ليبيا وتقوم بتدريبهم وتسليحهم، حيث اعترف بذلك بعض من قبض عليهم الجيش، داعيا الدول التي أرسلت الإرهابيين إلى ليبيا لمراجعة نفسها.

وبشأن العلاقات مع روسيا، أكد حفتر، أنها علاقات قديمة جديدة ولدينا اتفاقات سابقة وقابلة للتنفيذ، ونحن بحاجة لها لرفع حظر التسليح المفروض على الجيش.