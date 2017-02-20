أمير الكويت يبدأ اليوم زيارة لسلطنة عُمان

الكويت (وام)
يبدأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، يبحث خلالها وجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن زيارة أمير الكويت والوفد المرافق للسلطنة تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين تجاه مختلف قضايا المنطقة.
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وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية لدى سلطنة عُمان عام 2014 نحو مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات، منها الخدمية والمقاولات والإنشاءات والفنادق والعقارات، بجانب صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والصناعات الغذائية، بينما يقدر عدد المستثمرين الكويتيين في السلطنة بحوالي تسعة آلاف مستثمر كويتي.