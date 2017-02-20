أمير الكويت يبدأ اليوم زيارة لسلطنة عُمان

الكويت (وام)

يبدأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، يبحث خلالها وجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن زيارة أمير الكويت والوفد المرافق للسلطنة تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين تجاه مختلف قضايا المنطقة.

يذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين دولة الكويت وسلطنة عُمان، ارتفع خلال عام 2013 إلى 609 ملايين دولار، بزيادة تفوق 30 في المائة عما كان عليه خلال عام 2012، إذ وصلت الصادرات الكويتية إلى السلطنة في 2013 إلى 124 مليون دولار، بينما كانت الواردات الكويتية من السلطنة 486 مليون دولار.

وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية لدى سلطنة عُمان عام 2014 نحو مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات، منها الخدمية والمقاولات والإنشاءات والفنادق والعقارات، بجانب صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والصناعات الغذائية، بينما يقدر عدد المستثمرين الكويتيين في السلطنة بحوالي تسعة آلاف مستثمر كويتي.