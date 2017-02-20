الجبير: إيران الراعي الرئيس للإرهاب وتريد تدميرنا

ميونيخ (وكالات)
رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس دعوات إيرانية للحوار، قائلاً أمام الوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن «إن طهران هي الراعي الرئيس المنفرد للإرهاب في العالم، وقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وتريد تدميرنا».
وأضاف «إن إيران تتحدث دائماً عن بدء صفحة جديدة، ولكننا لا نستطيع تجاهل الحاضر..كيف يمكن أن نتعامل مع دولة تهدف إلى تدميرنا..ما لم يتغير كل هذا، يصعب التعامل معها».
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وقال الجبير: «إن التحدي في منطقة الشرق الأوسط مصدره إيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وجزء من تشريعها هو تصدير الثورة، وهي لا تؤمن بمفهوم المواطنة، وتريد من الشيعة في جميع أنحاء العالم أن يكونوا تابعين لها وليس لدولهم»، وأضاف «أن الإيرانيين يتدخلون في شؤون بلدان كثيرة ولا يحترمون القانون الدولي ويقومون بمهاجمة السفارات ويزرعون الخلايا الإرهابية النائمة في دول عدة».
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