الجبير: إيران الراعي الرئيس للإرهاب وتريد تدميرنا

ميونيخ (وكالات)

رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس دعوات إيرانية للحوار، قائلاً أمام الوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن «إن طهران هي الراعي الرئيس المنفرد للإرهاب في العالم، وقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وتريد تدميرنا».

وأضاف «إن إيران تتحدث دائماً عن بدء صفحة جديدة، ولكننا لا نستطيع تجاهل الحاضر..كيف يمكن أن نتعامل مع دولة تهدف إلى تدميرنا..ما لم يتغير كل هذا، يصعب التعامل معها».

لافتاً إلى إرسالها السلاح إلى «الحوثيين» في اليمن وحشدها مليشيات من «حزب الله» ومسلحين شيعة لدعم بشار الأسد في سوريا، معتبراً أن على المجتمع الدولي وضع خطوط حمراء واضحة لوقف تصرفاتها. وأبدى استغرابه من استثناء «القاعدة» أو «داعش» لإيران من قائمة أهدافهما، متسائلاً بالقول «ربما هناك صفقة». وشدد على رغبة السعودية في تسوية سياسية للأزمة في اليمن، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يمكن لمليشيات الحوثي وصالح أن تبلغ سدة الحكم، وتمتلك الصواريخ البالستية.

وقال الجبير: «إن التحدي في منطقة الشرق الأوسط مصدره إيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وجزء من تشريعها هو تصدير الثورة، وهي لا تؤمن بمفهوم المواطنة، وتريد من الشيعة في جميع أنحاء العالم أن يكونوا تابعين لها وليس لدولهم»، وأضاف «أن الإيرانيين يتدخلون في شؤون بلدان كثيرة ولا يحترمون القانون الدولي ويقومون بمهاجمة السفارات ويزرعون الخلايا الإرهابية النائمة في دول عدة».