«الدب الذهبي» لفيلم مجري في برلين السينمائي

برلين (أ ف ب)

منح مهرجان برلين للفيلم جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم السبت الماضي لـ«حول الجسد والروح» للمجرية إيلديكو إينييدي الذي يتناول قصة حب، فيما كان الفنلندي آكي كوريسماكي الأوفر حظاً للفوز.

ونال الفيلم الفلسطيني «اصطياد أشباح» للمخرج رائد أنضوني جائزة أفضل فيلم وثائقي التي تمنح للمرة الأولى في إطار مهرجان برلين، وقالت المخرجة المجرية الفائزة بجائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان العام 1989 لدى تسلمها الجائزة: «أردنا فيلماً بسيطاً واضحاً وضوح الشمس، ولم نكن نعلم إن كان الجمهور سيلحق بنا، لأن الفيلم يشاهد فقط بقلب يزخر بالسخاء».

ويروي الفيلم قصة رجل وامرأة تجمعهما قصة حب، لكنهما غير قادرين على التواصل، إلا من خلال الحلم الذي يتشاركانه، وهما سيتقاربان بفضل هذه الأحلام التي ستحملهما بعيداً عن المسلخ الذي يعملان فيه.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل مخرج إلى الفنلندي آكي كارويسماكي عن فيلم جديد له حول اللاجئين بعنوان «الجانب الآخر من الأمل».

ويروي الفيلم قصة لقاء بين مهاجر سوري يصل إلى هلسنكي وصاحب مطعم محلي منفصل عن زوجته مدمنة الكحول، والذي سيقوم بمساعدته. وكان فيلمه الأوفر حظاً للفوز بالدب الذهبي إلى جانب فيلم «امرأة خارقة» للتشيلي سيبستيان ليليو الذي فاز بجائزة أفضل سيناريو، وهو يتناول قصة امرأة متحولة جنسياً تكافح من أجل البقاء بعد وفاة شريكها على ما كشفت الممثلة دانييلا فيغا، وهي متحولة جنسياً أيضاً.

ونالت الكورية الجنوبية كيم مين جائزة أفضل ممثلة بعدما أدت دور ممثلة، أما في فئة الرجال فقد منحت الجائزة إلى النسموي فريدريش يورغ، وفاز فيلم الأفريقي الوحيد في المسابقة «فيلسيتيه» من إخراج الفرنسي-السنغالي آلان غوميس بجائزة لجنة التحكيم الكبرى.