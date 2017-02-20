حبيب الصايغ: حال الثقافة في مصر بوصلة ومؤشر

أبوظبي (الاتحاد)

شارك حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة المصري، في تكريم الفائزين بجوائز الدورة الثامنة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الصايغ إن "المعرض يعكس حال الثقافة في مصر، وحال الثقافة في مصر يعكس حالها عربياً، فمصر بوصلة ومؤشر. والدورة الأخيرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب بكل ما حفلت به من فعاليات وأنشطة وجهت رسالة واضحة تفيد بتعافي الحالة، وهذا ما يدعونا تالياً إلى التفاؤل بمستقبل الأمة، رغم كل الآلام التي نكابدها".

وأضاف الصايغ:"الثقافة ليست هامشاً، بل هي المتن كله، وهي الجوهر في أصفى تجلياته، لاسيما عندما تكون جامعة على النحو الذي رأيناه هنا في مصر، حيث انهارت الجدران، وانصهرت التجارب في عنوان واحد هو (الثقافة العربية). إننا نعول على الثقافة بوصفها ساحة اللقاء العربي، كما نعول على مصر بوصفها السور الحامي لهذا اللقاء، كما هو شأنها ماضياً وحاضراً ومستقبلاً".

وختم الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالقول إن العرب اليوم بحاجة إلى العودة باتجاه المنابع الأصيلة التي تأسس عليها وجودهم وكيانهم الحضاري، حيث قيم التواصل والانفتاح والانكباب على بناء المستقبل عوضاً عن الانجراف وراء أوهام المشاريع الماضوية المنغلقة التي لا تكتفي بالقول بضرورة إعادة حركة التاريخ إلى الوراء، بل تشرعن لذلك عبر القوة والعنف.