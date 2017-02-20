«الهيئة الدولية للمسرح» تبحث سبل التعاون مع وزارة الثقافة المصرية

الفجيرة (الاتحاد)

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، على أهمية الجهود التي تبذلها مصر في دعم الفعاليات الثقافية والفنية الإقليمية والدولية، والعلاقات المتميزة بين الهيئة ووزارة الثقافة المصرية في خلق مناخ ثقافي وفني على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء حلمي النمنم وزير الثقافة المصري لرئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد الأفخم، بمكتبه بالقاهرة أمس، بحضور علي مهدي أمين عام الهيئة.

وذكر الأفخم أن الهيئة ستعمل على تفعيل دور مركزها في القاهرة ليكون فاعلاً على المستويين الثقافي والفني، والعمل على إيجاد مكان متميز له في العاصمة القاهرة، وستأخذ الهيئة على عاتقها مهمة التدريب والتأهيل المهني المسرحي والفني داخل القاهرة.

من جانبه قال حلمي النمنم وزير الثقافة المصري: «تقوم الهيئة الدولية للمسرح بدور فعال ورائد لدعم الحركة الثقافية والفنية في العالم وبخاصة العالم العربي، وخلق صلة تواصل مع الآخر».

هذا وكانت الهيئة قد وقعت اتفاقية تعاون مع اتحاد الفنانين العرب بالقاهرة، لفتح مجالات التعاون المثمر بين الجانبين بحضور مسعد فودة نقيب السينمائيين المصريين.