الظنحاني ضيف شرف «القصور الصحراوية» بتونس

الفجيرة ( الاتحاد )

يشارك الشاعر والإعلامي خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، في المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين في الجمهورية التونسية، وتأتي مشاركة الظنحاني في هذا الحدث الثقافي كضيف شرف للدورة 38 للمهرجان، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشؤون الثقافية التونسية، خلال الفترة من 1- 4 مارس/آذار المقبل.

وأوضح الظنحاني أن الهدف من المشاركة هو تعزيز علاقات التعاون الثقافي والفكري بين مثقفي دولة الإمارات والجمهورية التونسية من جهة، ومثقفي الدول المشاركة في الحدث الثقافي من جهة أخرى.

وتشارك في المهرجان كل من مصر والأردن والمغرب وليبيا والجزائر وفرنسا وروسيا، مؤكداً أن المشاركة تكرس الحضور الثقافي الإماراتي، وترسخ مكانتها المرموقة في المحافل الدولية.

ولفت الظنحاني، إلى أن برامج الدورة الجديدة للمهرجان ستحفل بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.