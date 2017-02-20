«ملتقى الراويات» يناقش «غرفة واحدة لا تكفي»

رانيا حسن (دبي)

استضاف «ملتقى الراويات» أمس الأول السبت بحديقة زعبيل، الكاتب الإماراتي سلطان العميمي في جلسة نقاشية دارت حول عمله الروائي الذي اختير ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية «غرفة واحدة لا تكفي»، وبحضور مجموعة من الكاتبات والإعلاميات.

أدارت الجلسة الكاتبة فداء صالح شتية التي قدمت نبذة تعريفية حول العميمي، الكاتب والروائي والباحث في الأدب الشعبي.

وطرح الحضور العديد من الأسئلة حول الرواية، منها حضور غلاف مجموعته القصصية «غربان أنيقة» في عمله الروائي «غرفة واحدة لا تكفي» من خلال اللوحة المعلقة داخل غرفة الشخص المحبوس، وأوضح العميمي أنه تعمد ذلك لأنه أراد ربط القارئ بعمله السابق، ومدى ملاحظة القراء لهذا الربط.

واعتبر العميمي أنه تطرق في روايته لمفهوم التلصص الذي أصبح سمة العالم اليوم، منوهاً بأننا نتلصص على الآخر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، وأضاف أن الإنسان لديه فضول كبير تجعله يتلصص بها على الآخرين، وهذا ما طرح على لسان البطل.

ورد العميمي على سؤال عدم تخصصه في دراسة اللغة العربية، وكونه أديباً وشاعراً، قائلاً إن على الكاتب أن يغذي لغته بالقراءة التي تجعل منه كاتباً جيداً حتى دون أن يتخصص في دراسة اللغة.