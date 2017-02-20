إعلاميون يُسهمون في الموسم السابع من برنامج «أمير الشعراء»

أبوظبي (الاتحاد)

تعقد لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، مؤتمراً صحافياً اليوم في فندق انتركونتيننتال أبوظبي، للكشف عن تفاصيل ومفاجآت الموسم السابع، وعرض آليات التأهل عبر الحلقات العشر المباشرة للبرنامج، فضلاً عن إعلان قائمة العشرين شاعراً الذين سوف يخوضون المنافسات بدءاً من 21 فبراير ولغاية 25 أبريل من مسرح شاطئ الراحة في العاصمة الإماراتية، حيث سيعلن حينها عن أمير الشعراء الجديد. يتحدث في المؤتمر الصحافي كل من عيسى سيف المزروعي، مدير إدارة السياسات والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وسلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في اللجنة، والدكتور علي بن تميم عضو لجنة التحكيم لبرنامج أمير الشعراء، إضافة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية ولجنة التحكيم، ومُعدّي ومُقدّمي البرنامج، وعدد من الشخصيات الأدبية والثقافية، وحشد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

ويسهم في نجاح الموسم السابع لـ «أمير الشعراء» مشاركات متميزة لإعلاميين ونجوم في التقديم والإعداد، حيث أعرب كل من مُعد برنامج «أمير الشعراء» الإعلامي والشاعر عارف عُمر، ومُقدّمي البرنامج في موسمه السابع د. نادين الأسعد ومحمد الجنيبي، عن سعادتهم البالغة بانطلاق الموسم الجديد مساء يوم الثلاثاء القادم من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية. وقد عمل الإعلامي والشاعر الإماراتي المعروف عارف عمر على إعداد أضخم البرامج العربية المُخصّصة للشعر بفرعيه الشعبي والفصيح، وبصماته واضحة في نجاح كل من «شاعر المليون» و«أمير الشعراء»، منذ انطلاقتهما في موسمهما الأول 2006-2007 وحتى اليوم. وله مُشاركات في الإعداد والتقديم لمجموعة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والإسهامات الصحافية في بعض المطبوعات الخليجية على امتداد عمله الإعلامي، ابتداء من عام 1996.

أما د. نادين الأسعد مُقدّمة برنامج «أمير الشعراء» في موسمه الجديد، فحاصلة على دكتوراه في الإعلام والصحافة من جامعة بوسطن الأميركية، وحائزة إجازة في الحقوق، وتحمل شهادة الدراسات العليا في القانون العام من الجامعة اللبنانية. وتتمتع الأسعد بخبرة أكاديمية واسعة في قطاع الإعلام والثقافة.

كما يُشارك في تقديم الموسم السابع من برنامج «أمير الشعراء»، الإعلامي الإماراتي الشاب محمد الجنيبي الذي حصل مؤخراً على المركز الثاني في مسابقة «مذيع العرب» الكبرى، وسط منافسة شديدة من إعلاميين نجوم من مختلف أنحاء العالم العربي.

وبعد مذيع العرب، عُين بتلفزيون أبوظبي، واختير لتقديم برنامج شبابي بعنوان «زينها» الذي يتحدث عن زينة السيارات. ثم أضاف إلى مجاله التقديم الإذاعي. ويعمل الجنيبي الآن مذيعاً في البرنامج اليومي «صباح الدار» الذي يبث على قناة أبوظبي وإذاعة إمارات اف ام.