«الشيخ زايد للكتاب» تعلن القائمة القصيرة لفرعي الآداب وأدب الطفل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب اليوم، القائمة القصيرة لفرعي الآداب وأدب الطفل لدورتها الحادية عشرة ( 2016-2017). وتشمل القائمة القصيرة في الآداب ثلاث روايات، وهي رواية «ألواح» للكاتب اللبناني رشيد الضعيف (2016)، ورواية «خريف البراءة» للكاتب اللبناني عباس بيضون (2016). وكلتاهما صادرة عن دار الساقي، أما الرواية الثالثة فهي «في فمي لؤلؤة» للكاتبة الإماراتية ميسون صقر (2016) ومن إصدارات الدار المصرية اللبنانية (2016).

أما القائمة القصيرة في فرع أدب الطفل، فاشتملت على كتاب «المنزل الأزرق» لـمؤلفته المصرية سماح أبوبكر عزّت ومن منشورات دار البنان – لبنان 2016، وكتاب «بلا قبعة» للكاتبة الكويتية لطيفة بطي ومن منشورات سيدان ميديا – الكويت 2015، وكتاب «الذئبة أم كاسب» للكاتبة السورية لينا هويان الحسن والصادر عن منشورات حكايا – لبنان 2016.

وكانت جائزة الشيخ زايد للكتاب، قد أعلنت في بيانات صحفية سابقة القوائم الطويلة في فروع: التنمية وبناء الدولة، والفنون والدراسات النقدية، وأدب الطفل، والمؤلف الشاب، والترجمة، وتستمر في إعلان القوائم القصيرة خلال الأسابيع القادمة تباعاً.