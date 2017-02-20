100 حدث و40 شريكاً في برنامج «التعاون الثقافي الإماراتي البريطاني»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت عفراء الصابري، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أن مشاركة الوزارة في فعاليات برنامج التعاون الثقافي الإماراتي البريطاني الذي يمتد على مدى عام 2017، يأتي تجسيداً لعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي تمتد عبر عشرات السنين، مضيفة أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وبتوجيهات من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، تعتمد رؤية واضحة بالانفتاح الثقافي والمعرفي على ثقافات العالم كافة، وإقامة جسور ثقافية بين الشعوب والأمم، تقوم على قاعدة راسخة هي الاحترام المتبادل، بما يسهم في تعزيز قيم التسامح والسلام التي تدعو إليهما الإمارات في المحافل الدولية كافة، ومن هذا المنطلق تتعاون الوزارة بشكل كامل على إنجاح برنامج التعاون الثقافي بين الإمارات والمملكة المتحدة الذي يؤكد تقدير كل منهما لثقافة وقيم وتقاليد الآخر. وأوضحت الصابري أن المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ستحتضن جزءاً من العروض الموسيقية والأوبرالية التي ينظمها البرنامج، إضافة إلى المشاركة في الندوات، حيث يركز البرنامج على إطلاق فعاليات مشتركة تظهر الجانب الإبداعي والتبادل الثقافي والفني والتراثي في كل من بريطانيا والإمارات، من خلال التعاون بين ما يزيد على 40 جهة ومؤسسة عامة وخاصة من كلا البلدين.

وأشارت الصابري إلى أن البرنامج يهدف إلى الاحتفاء بالعلاقة الطويلة بين البلدين الصديقين، والعمل على ترسيخها وتطويرها لتواكب المتطلبات المعاصرة، من خلال إفساح المجال لتقديم البرامج التراثية والثقافية والقيم والتقاليد الراسخة في كلا البلدين، ودعم الإبداع المعاصر في المجالات كافة، مع إتاحة الفرصة أمام المبدعين من البلدين لتقديم الأفكار الخلاقة والمبتكرة، ودعم المواهب الشابة في مجالات الفنون والعلوم والآداب.

ومن جانبها، أشادت هانا هندرسون رئيس برنامج التعاون الثقافي بين الإمارات وبريطانيا UK/‏‏UAE 2017، الذي تمتد فعالياته على مدى عام 2017 بإمارات الدولة كافة، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لكي يحقق البرنامج أهدافه السامية في تفعيل التواصل بين الثقافات، مؤكدة أنها عقدت اجتماعات عدة مع مسؤولي الوزارة للتنسيق والتعاون فيما بين جميع الشركاء الذي يسهمون بجهود مقدرة في هذا البرنامج الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني بالإمارات، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي أمير ويلز. وأضافت هندرسون أن برنامج التعاون يضم أكثر من 100 حدث ثقافي وفني وتعليمي وموسيقي، ويشارك به أكثر من 40 مؤسسة وهيئة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، مثمنة اهتمام ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، للبرنامج باعتباره أحد تجليات العلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.

من جانبها، أكدت إيزابيل بالهول، مديرة مهرجان طيران الإمارات، أن سلسلة الآداب التي تديرها أصبحت تضم حاليا 181 كاتباً، ثلثهم على الأقل من الإماراتيين، مثمنة اهتمام المؤسسات الرسمية بالإمارات برعاية الثقافة والمعارف المختلفة، وتشجيع الموهوبين، وهو ما يجعل الإمارات جاذبة لكل إبداع.