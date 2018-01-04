«حلم الثلاثية»

الكويت (الاتحاد)

تتجه الأنظار في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، إلى استاد جابر الأحمد الدولي، لمتابعة المباراة النهائية للنسخة الثالثة والعشرين لدورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي تجمع منتخبنا الوطني وشقيقه العُماني، لتودع الكويت وطن النهار، الحدث الذي استمر لمدة 15 يوماً، وشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً في كل المباريات، ووصل إلى الحد الأقصى الذي بلغ 70 ألف متفرج في حفل الافتتاح، وتتوقع اللجنة المنظمة أن تمتلئ مدرجات استاد جابر بالجماهير الإماراتية والعُمانية وأيضاً الكويتية، التي حرصت على التواجد في كل المباريات، من أجل إنجاح البطولة التي كانت بمثابة البداية للكرة الكويتية، بعد قرار الاتحاد الدولي «الفيفا» برفع الإيقاف، بل كانت البطولة الأسرع التي يستضيفها الكويت، بعد قرار نقلها من أجل الاحتفال برفع الإيقاف.

أما عن المواجهة النهائية، فهي سيناريو مكرر من الدور الأول، حيث يأتي صعود «الأبيض» وعُمان من المجموعة الأولى، ليؤكد أنها كانت الأقوى من المجموعة الثانية، التي ودعت بقية منتخباتها من نصف النهائي، وهو ما يثبت أيضاً أن النهائي سيكون صعباً على المنتخبين، خاصة أنه يختلف عن لقاء الدور الأول الذي حسمه منتخبنا بهدف، إلا أن الأوراق أصبحت مكشوفة أمام المدربين، كما أن طريقة اللعب واضحة.

ويتفاءل جمهور «الأبيض» بالفوز بالكأس، خاصة أن المنتخب واجه عُمان في نهائي «خليجي 18» بأبوظبي عام 2007، وفاز منتخبنا بالمباراة والكأس، والمثير أن السيناريو بدأ في الدور الأول، عندما لعب منتخبنا مع عُمان في المجموعة نفسها التي تصدرها «الأحمر» العُماني، وجاء منتخبنا في المركز الثاني، وفازت عُمان على البحرين وتفوق منتخبنا على السعودية بهدف، ويخطف «الأبيض» الكأس بهدف، وهو ما يجعل جمهورنا يتفاءل بالفوز بالمباراة والعودة بالكأس.

ويطمح «الأبيض» في تحقيق البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز باللقب في «خليجي 18» بأبوظبي عام 2007 و«خليجي 21» في البحرين عام 2013، وفي حال فوزه بالكأس سوف يحتفظ به «الأبيض» للأبد، بينما «الأحمر» العُماني يسعى لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز بالمرة الأولى باللقب في «خليجي 19» عام 2009، وهو ما يعني أن كلا المنتخبين يحلم بالفوز بالكأس.