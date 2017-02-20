أحمد بن حشر: «مسلسل فاندرلي» بقعة سوداء

أسامة أحمد (دبي)

شدد الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم بطلنا الأولمبي، على أن مسلسل فاندرلي أجنبي النصر، الذي شغل الساحة الرياضة خلال الأيام الماضية، «بقعة سوداء» في تاريخ الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن تعدد اللجان وراء ما حدث، وقال: كل لجنة من لجان اتحاد الكرة أصبحت «قبطان السفينة»، مما أدى إلى تشعب القضية، والقارب عندما أصابته العاصفة أصبح هناك أكثر من قبطان فيه.

وأثنى الشيخ أحمد بن حشر على المستوى الذي ظهر به الجزيرة، في دوري الخليج العربي، وأن «فخر أبوظبي»، هو الأفضل على الساحة، من دون منازع، وانفراده بالصدارة لم يأت من فراغ، وإنما نتاج منطقي للمستوى الذي ظهر به، مما كان له المرود الإيجابي على محصلته في البطولة التي أصبح لقبها قريباً منه بنسبة 80 ٪، وقال: تعثر الفرق المنافسة في بعض المباريات التي من المفترض أن تكسب نقاطها، ساعد الجزيرة في أن يلعب بأريحية، من دون ضغوطات، من أجل المحافظة على موقعه الصداري، والذي يستحقه بكل المقاييس.

وأضاف: أتوقع أن تكون المنافسة ساخنة على «وصافة» الدوري بين العين والأهلي والوصل، بعد أن قطع الجزيرة شوطاً في مسعاه الجاد، للحصول على درع الدوري.

وأبدى بطلنا الأولمبي إعجابه بعلي مبخوت هداف «فخر أبوظبي»، مشيراً إلى أنه