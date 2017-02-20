32 نادياً تنشد اللقب في الطريق إلى «مونديال أبوظبي 2017»

معتصم عبد الله (دبي)

تدشن 32 نادياً السباق الرسمي، لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، من خلال خوض مباريات الجولة الأولى في المجموعات الثماني للبطولة، «16 مباراة»، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام، للمرة الأولى في النسخة الحالية، في الطريق نحو نهائي البطولة القارية، والمقرر بنظام الذهاب والإياب 18 و25 نوفمبر 2017، والمؤهل بدوره لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، والتي تحتضنها العاصمة أبوظبي من 6 إلى 16 ديسمبر 2017.

وتشهد النسخة الـ36 لأبطال آسيا، والتي انطلقت رسمياً في عام 1967 تحت مسمى بطولة الأندية الآسيوية، قبل أن يتم بداية من عام 2002 دمج بطولتي الأندية الآسيوية وكأس الكؤوس الآسيوية، تحت مسمى دوري أبطال آسيا، حيث أقيمت النسخة الأولى عام 2003، بمشاركة 9 أبطال سابقين في دور المجموعات بقيادة العين، استقلال طهران، الهلال السعودي، أولسان هيواندي الكوري الجنوبي، أوارا ريد الياباني، ويسترن سيدني الأسترالي، جوانزو أيفرجراند الصيني، سوون سامسونج الكوري الجنوبي، جامبا أوساكا الياباني.

ويترقب جمهور دوري الأبطال الظهور الأول للمدربة تشان يون تينج، حينما تقود إيسترن ممثل هونج كونج في مشاركته التاريخية الأولى بالبطولةوترفع 10 أندية لواء الأندية العربية في دور المجموعات بقيادة الرباعي الإماراتي الأهلي، الجزيرة، العين، والوحدة، والرباعي السعودي الأهلي، الهلال، الفتح، والتعاون، بجانب الثنائي القطري لخويا والريان، بعد اكتمال معالم الدور الأول بنهاية الأدوار التمهيدية للبطولة التي شهدت تأهل ثمانية أندية لدور المجموعات، وضمت قائمة المتأهلين إلى جانب الوحدة «الإمارات»، والذي نجح في تخطي منافسه الوحدات الأردني بالفوز بثلاثية نظيفة في أبوظبي، الفتح «السعودية»، بونيودكور «أوزبكستان»، الاستقلال «إيران»، أولسان هيونداي «كوريا الجنوبية»، شنغهاي إس آي بي جي «الصين»، جامبا أوساكا «اليابان»، بريسبان روار «أستراليا».

وتتركز الأنظار خلال النسخة الحالية على المشاركة المرتقبة لرباعي كرة الإمارات الأهلي، الجزيرة، العين، والوحدة، في أعقاب تصدر دوري الخليج العربي لقائمة دوريات القارة الصفراء في التصنيف الفني، وفي انتظار نتائج أفضل بعد تأهل الأهلي والعين إلى النهائي في النسختين الماضيتين، حيث خسر «الفرسان» اللقب في 2015 أمام جوانزو الصيني، بعد التعادل السلبي ذهاباً في دبي، والخسارة بهدف إياباً في الصين، فيما فقد «الزعيم» فرصة التتويج بالبطولة الثانية أمام منافسه تشونبوك الكوري الجنوبي بالخسارة 1-2 ذهاباً في جيونجو، والتعادل 1-1 إياباً في العين.

وستكون المشاركة المرتقبة لرباعي دوري الخليج العربي، في دوري المجموعات لأبطال آسيا هي الثانية التي تشهد حضور أربعة أندية إماراتية في الدور ذاته منذ نسخة 2013، حينما شارك الرباعي الجزيرة، الشباب، النصر، والعين، وكانت نسخة العام 2004 شهدت أول مشاركة لثلاثة أندية إماراتية في البطولة بشكلها الجديد ممثلين في الوحدة والشارقة والعين، وتأهلت جميعها إلى دور الثمانية، ولكنها ودعت المنافسة من الدور نفسه.

ويقف العين على رأس الأندية الإماراتية الأكثر مشاركة برصيد 17 نسخة، بما فيها البطولة الحالية، يليه الوحدة الذي دشن مشاركته الـ12 في الدور التمهيدي، ووصل عدد أنديتنا التي شاركت في البطولات الآسيوية إلى 11 فريقاً، يليه الجزيرة برصيد 9 مشاركات، مقابل 8 للشباب الذي يعد الأول ظهوراً العام 1991، و7 مشاركات للأهلي، علاوة على أربع مشاركات للشارقة وبني ياس، وثلاث مشاركات للنصر والوصل، حيث تفوق الأخير بالحصول المركز الثالث في العام 1993، فيما حظي فريقا الشعب والإمارات بفرصة الظهور القاري لمرة واحدة.