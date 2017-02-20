32 نادياً تنشد اللقب في الطريق إلى «مونديال أبوظبي 2017»

معتصم عبد الله (دبي)
تدشن 32 نادياً السباق الرسمي، لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، من خلال خوض مباريات الجولة الأولى في المجموعات الثماني للبطولة، «16 مباراة»، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام، للمرة الأولى في النسخة الحالية، في الطريق نحو نهائي البطولة القارية، والمقرر بنظام الذهاب والإياب 18 و25 نوفمبر 2017، والمؤهل بدوره لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، والتي تحتضنها العاصمة أبوظبي من 6 إلى 16 ديسمبر 2017.
وتشهد النسخة الـ36 لأبطال آسيا، والتي انطلقت رسمياً في عام 1967 تحت مسمى بطولة الأندية الآسيوية، قبل أن يتم بداية من عام 2002 دمج بطولتي الأندية الآسيوية وكأس الكؤوس الآسيوية، تحت مسمى دوري أبطال آسيا، حيث أقيمت النسخة الأولى عام 2003، بمشاركة 9 أبطال سابقين في دور المجموعات بقيادة العين، استقلال طهران، الهلال السعودي، أولسان هيواندي الكوري الجنوبي، أوارا ريد الياباني، ويسترن سيدني الأسترالي، جوانزو أيفرجراند الصيني، سوون سامسونج الكوري الجنوبي، جامبا أوساكا الياباني.
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وتتركز الأنظار خلال النسخة الحالية على المشاركة المرتقبة لرباعي كرة الإمارات الأهلي، الجزيرة، العين، والوحدة، في أعقاب تصدر دوري الخليج العربي لقائمة دوريات القارة الصفراء في التصنيف الفني، وفي انتظار نتائج أفضل بعد تأهل الأهلي والعين إلى النهائي في النسختين الماضيتين، حيث خسر «الفرسان» اللقب في 2015 أمام جوانزو الصيني، بعد التعادل السلبي ذهاباً في دبي، والخسارة بهدف إياباً في الصين، فيما فقد «الزعيم» فرصة التتويج بالبطولة الثانية أمام منافسه تشونبوك الكوري الجنوبي بالخسارة 1-2 ذهاباً في جيونجو، والتعادل 1-1 إياباً في العين.
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ويقف العين على رأس الأندية الإماراتية الأكثر مشاركة برصيد 17 نسخة، بما فيها البطولة الحالية، يليه الوحدة الذي دشن مشاركته الـ12 في الدور التمهيدي، ووصل عدد أنديتنا التي شاركت في البطولات الآسيوية إلى 11 فريقاً، يليه الجزيرة برصيد 9 مشاركات، مقابل 8 للشباب الذي يعد الأول ظهوراً العام 1991، و7 مشاركات للأهلي، علاوة على أربع مشاركات للشارقة وبني ياس، وثلاث مشاركات للنصر والوصل، حيث تفوق الأخير بالحصول المركز الثالث في العام 1993، فيما حظي فريقا الشعب والإمارات بفرصة الظهور القاري لمرة واحدة.