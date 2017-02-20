أبطالنا يحتكرون منصة تتويج «دبي للدراجات المائية»

دبي (الاتحاد)

فرض أبطالنا سيطرتهم على منصة التتويج، واحتكروا المراكز الأولى في خمس فئات من إجمالي الفئات الثماني، ورفرف علم الإمارات عالياً مع ختام منافسات سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات 2017) والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2016 - 2017، وجرت أحداثها أول من أمس على مياه بحيرة الممزر في دبي.

وحقق الحدث نجاحاً فنياً وتنظيمياً، بمشاركة قياسية وصلت إلى 65 متسابقاً من 13 دولة هي بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، والمجر، والتشيك، والدنمارك، وإسبانيا، واليابان، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، ولبنان، ومصر، إضافة إلى أبطالنا الذين أبهروا الجميع بنتائج متميزة.

نجح بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا في الاحتفاظ بصدارة الترتيب العام لفئة الحركات الاستعراضية «فري ستايل» محققاً العلامة الكاملة بعد 4 جولات برصيد 240 نقطة متفوقاً على جميع المشاركين في هذه الفئة، ومن بينهم الثنائي القطري فهد ثاني الهاملي (الثاني) وصالح عيسى بوالعينين (الثالث)، بينما ذهب المركز الرابع إلى عبدالعزيز مطر (الكويت)، وحصل بطلنا عبد الجليل العوضي على المركز الخامس.

وعلى الدرب نفسه، سار البطل الصاعد سلمان يونس العوضي في فئة واقف محدود إكسبيرت، والتي تصدرها أيضاً بالعلامة الكاملة 240 نقطة، محققاً العلامة الكاملة بعد فوزه بالمركز الأول، متقدماً سالم المطوع (الكويت) على صاحب المركز الثاني، وبطلنا الصاعد عبد الله عبد الرحمن الحمادي صاحب المركز الثالث والمجري ديري اتيلا (الرابع) والسعودي أمين عبدالعزيز الخضاري خامساً.