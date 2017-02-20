«أبوظبي» يعلن ضربة البداية لشراعية 22 قدماً

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تنظيم سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدما على كورنيش العاصمة السبت المقبل، ويعد السباق الأول في موسم سباقات فئة 22 قدما هذا العام.

وبدأ الموسم بإقامة سباقين لفئة 60 قدما هما «زركوه والقفاي» وشهد السباقان تألق محامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

‫وفتح النادي باب التسجيل منذ أيام للسباق الذي يقام بمناسبة اليوم الرياضي الوطني، ويشهد الحدث مشاركة واسعة من البحارة الشباب.‬‬‬‬

وتعد فئة 22 قدما واحدة من أهم فئات السباقات الشراعية كونها الأساس الذي يقام عليه بناء وتهيئة بحار منذ الصغر‬‬، وتتضمن أجندة سباقات أبوظبي للشراع على مدار الموسم 21 سباقا مختلفا من بينها فئات 60 و43 و22 والبوانيش

ومن المتوقع أن يشهد السباق الأول لفئة 22 قدما، مشاركة واسعة من البحارة الشباب، لاسيما وأن النادي أعد العدة لخروج سباق مميز، كما خصص جوائز مالية قيمة لتحفيز البحارة على التألق والمنافسة الشريفة من أجل نيل اللقب.

وأكد ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن فئة 22 قدما، تعد واحدة من أهم الفئات التي يعول عليها النادي كثيرا في خروج بحارة مميزين، يمثلون الشراع الإماراتي في المحافل الخارجية.

وأعرب عن ثقته التامة في مشاركة كبيرة من جانب أبناء الوطن الشباب، منوها إلى أن السنوات الماضية شهدت تفاعلا غير عادي من جانب هذه الفئة الشابة، حيث حرص الجميع على الوجود من أجل مزيد من التعرف والتعمق في التراث الوطني الأصيل. ووجه المهيري الشكر إلى شركاء النادي واصفا إياهم بشركاء النجاح، وخص بالشكر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن دعم سموه هو الرافد الأساسي لكل النجاحات التي حققها النادي منذ خروجه إلى النور قبل أربع سنوات تقريبا. وطالب المهيري المشاركين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق، وشدد على وجود فحص فني شامل للمحامل كافة قبل الإعلان عن النتائج، وذلك للتأكد من التزام المشاركين بالمواصفات الفنية الخاصة بالمحامل الموجودة في الحدث. ومتمنيا التوفيق للجميع، معربا عن ثقته في خروج السباق الأول لهذه الفئة بشكل ناجح، كما اعتاد الجميع على الأحداث كافة التي ينظمها أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.