المرزوقي يتوج بلقب «توين» في الكايت سيرف

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أول أمس منافسات بطولة الإمارات للكايت سيرف 2017، والتي استمرت على مدار يومين كاملين على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي وحضور التحكيم والإشراف من قبل لجنة الإمارات للكايت سيرف.

وكانت المشاركة الأبرز لمنتخب الإمارات وأفراده بالإضافة إلى حضور عدد من محترفي هذه الرياضة من المقيمين في الدولة، في فئة هايدرو فيول حل في المركز الأول ماكسيم نوشير، وثانيا أكسيل مايزيلا وثالثا جوليان كيرنير، وفي فئة توين تيب حل في المركز الأول عبد العزيز المرزوقي وثانيا جاكوب كانتيني وثالثا أنيسكا دانيل، وجاءت المنافسة من خلال فئة الحركات الاستعراضية لتهدي المركز الأول إلى جاكوب كانتيني وحلول سالم السويدي ثانيا ومحمد المنصوري ثالثا، وفي فئة الأفضل تحت سن ستة عشرة سنة حصد جابريل كاساس المركز الأول، وجاءت باولا ميهافولا في المركز الأول في فئة الأفضل بين الإناث.

من جانبه صرح الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، أن لجنة الإمارات للكايت سيرف تضع أمام أعينها أهمية تقديم أبطال الرياضات البحرية للمجتمع بصورة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بالمتميزين من الشباب في مختلف المجالات.

وقال: نشارك مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الكثير من الجهد والالتزام والإخلاص في التدريبات وتنفيذ البرامج التي وضعها لهم المختصون في الرياضات البحرية أو التي اجتهدوا فيها شخصياً، كل ذلك لهدف مشترك وهو رفع اسم البلاد عالياً في المحافل الرياضية.

وأشار أن منافسات وتحدي بطولة الإمارات للكايت سيرف والتي شارك فيها أكثر من 45 غامراً يتقدمهم منتخب الإمارات، تعد واحدة من أقوى البطولات على مستوى هذه الفئة في الإمارات، وتشهد إقبالا كبيراً كحدث سنوي ينتظره كل محبي الرياضة.

وأشاد ماجد المهيري المدير التنفيذي في النادي بالإقبال والمشاركة الكبيرة للأبطال في المنافسة والحرص على التواجد من خلال البطولة وقال: وصول أرقام المتسابقين لأرقام عالية تؤكد النجاح والتفوق الفني للبطولة، وقدرة النادي على الوصول بها إلى الأفضل، على الرغم من أن الكايت سيرف هو من الرياضات الحديثة إلا أن تنظيمنا لمثل هذه البطولات يساهم في نشرها وتعزيز الرياضة بشكل أكبر.

وتوجه المهيري بالشكر إلى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف، وذلك للوجود المميز والحضور المهم للجنة من خلال المنافسة والقيام بالدور التحكيمي والتحضيري للبطولة على مدار يومين، كما توجه بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي والذي يوجد دوما في كل الفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي.

وأكد المهيري أن حضور النادي وتنظيمه للبطولات الحديثة في الشراع ومختلف المنافسات ستكون دائما عبر المنافسات القادمة، وقال: من خلال أجندة النادي للموسم الحالي فإن هناك العديد من البطولات المختصة بالشراع الحديث، وتركيزنا منصب دوما على إبراز قيمة وقوة وأهمية هذه البطولات، والتي تعد محطات مهمة لإعداد وتدريب أبنائنا دوما وإكسابهم الخبرة المطلوبة.