الشارقة: ليست هناك عقوبات إدارية لمدة 4 دقائق

دبي (الاتحاد)

احتج نادي الشارقة على قرارات حكام مباراة فريقه أمام النصر في الجولة الثامنة لدوري أقوياء اليد والتي خسرها الفريق 28-33، وبالتحديد قرار الحكام بإخراج لاعب واحد من النصر لمدة 4 دقائق، مقابل عقوبة سعيد محمد المدرب المساعد لفريق النصر والبطاقة الحمراء للإداري عبدالكريم محمد، وهي العقوبة التي حدثت خلال توقف المباراة، حيث منح الحكام المدرب المساعد دقيقتين، وكان يستلزم خروج لاعب ثم البطاقة الحمراء لإداري النصر وكانت تستلزم خروج لاعب آخر، إلا أن القرار جاء بخروج لاعب واحد لمدة 4 دقائق، وبالتالي لعب النصر بـ5 لاعبين في الملعب بدلاً من 4 لاعبين، وهو ما اعتبره نادي الشارقة خطأ فنياً يستلزم إعادة المباراة، خاصة أنه ليس هناك عقوبات إدارية لمدة 4 دقائق طبقاً للقانون.

ومن المتوقع أن يكون الشارقة قد تقدم رسمياً باحتجاج إلى لجنة المسابقات باتحاد اليد قبل 48 ساعة من اللعب طبقاً للوائح، مطالباً بإعادة المباراة بين الفريقين، بعدما أجرى الجهاز الإداري عدداً من الاتصالات على خبراء التحكيم الدولي لمعرفة وجود خطأ فني أم لا وأحقية النادي بالمطالبة بإعادة المباراة، وكانت الردود تؤكد أن ما حدث خطأ فني من قبل الحكام.

وأكد محمد الحصان، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على اللعبة، أن الشارقة يطالب بحقه لأنه تضرر من الخطأ الفني الذي ارتكبه الحكام الذين يعتبرون من أفضل حكام الدولة، ورغم ذلك القانون يحق لنا المطالبة بإعادة المباراة لأن الخطأ فني.