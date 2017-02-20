منتخب ناشئي اليد يعود للتجمع بعد 2412 يوماً

رضا سليم (دبي)
يعود منتخب الناشئين لكرة اليد للتجمع من جديد بعد غياب أكثر من 6 سنوات لم يشارك فيها المنتخب في أية بطولات، ويأتي التجمع بعد 2412 يوماً من آخر مشاركة له والتي كانت في البطولة الآسيوية للناشئين واستضافها نادي الجزيرة بصالته عام 2010، وحقق فيها المنتخب المركز السادس في الترتيب العام بعدما فشل في التأهل من دور المجموعات للمربع الذهبي، وكانت آخر مباراة له في البطولة أمام المنتخب الإيراني على المركزين الخامس والسادس يوم 14 يوليو 2010، وخسرها 36-40.
ورغم أن الأجيال تغيرت وأصبح الجيل الذي شارك في آسيوية أبوظبي يلعب الآن في الفريق الأول، فإن المنتخب لم يشارك في أية بطولات منذ الدورة الانتخابية قبل الماضية، حيث اقتصرت الدورة الماضية على خوض منتخب الشباب منافسات البطولة الآسيوية بالدوحة 2012، ولم يكتب لمنتخب الناشئين المشاركة في أية بطولة.
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وأكد قاسم عاشور، مدرب منتخبنا للناشئين، أن الهدف من التجمع الأول هو الوقوف على مستويات اللاعبين الذين تم اختيارهم من كل فرق الدوري، وقال: «يتجمع اللاعبون أسبوعياً خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن أن نقوم بتثبيت التشكيلة حالياً، ولكن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين الذين لم ينضموا للمنتخب، خاصة أن الجهاز الفني سيقوم بمرحلة تغيير عدة مرات خلال المرحلة المقبلة، والعدد الحالي كبير، وسيتم تقسيمه إلى عدة مجموعات».
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