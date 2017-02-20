منتخب ناشئي اليد يعود للتجمع بعد 2412 يوماً

رضا سليم (دبي)

يعود منتخب الناشئين لكرة اليد للتجمع من جديد بعد غياب أكثر من 6 سنوات لم يشارك فيها المنتخب في أية بطولات، ويأتي التجمع بعد 2412 يوماً من آخر مشاركة له والتي كانت في البطولة الآسيوية للناشئين واستضافها نادي الجزيرة بصالته عام 2010، وحقق فيها المنتخب المركز السادس في الترتيب العام بعدما فشل في التأهل من دور المجموعات للمربع الذهبي، وكانت آخر مباراة له في البطولة أمام المنتخب الإيراني على المركزين الخامس والسادس يوم 14 يوليو 2010، وخسرها 36-40.

ورغم أن الأجيال تغيرت وأصبح الجيل الذي شارك في آسيوية أبوظبي يلعب الآن في الفريق الأول، فإن المنتخب لم يشارك في أية بطولات منذ الدورة الانتخابية قبل الماضية، حيث اقتصرت الدورة الماضية على خوض منتخب الشباب منافسات البطولة الآسيوية بالدوحة 2012، ولم يكتب لمنتخب الناشئين المشاركة في أية بطولة.

ويبدأ برنامج الإعداد بقاعة صلاح الدين غداً بقيادة قاسم عاشور، وتضم القائمة 24 لاعباً، حيث يبدأ هذا الجيل مشواره نحو الإعداد للبطولة الخليجية التي تستضيفها الدولة نهاية شهر أغسطس المقبل، وتضم القائمة 5 لاعبين من الشارقة، هم حمد شريف وأحمد عبداللطيف وعبدالله يعقوب وهلال جهاد وحمد عبدالله، ومن الشباب حمد إسماعيل وفيصل يعقوب، ومن الشعب عمر عبدالله وعمار بدر ومحمد عيد، ومن الأهلي محمد عمر الزبير، ومن الجزيرة حسين جابر وحمد عبيد وحمد ناصر وصالح جمعة وسالم الزعابي، ومن الوحدة سعيد مبارك وحمد محمد يوسف وعلي حسين، ومن العين سعيد محمد مبارك ومحمد خلفان سعيد، ومن النصر راشد البنكي وأحمد يوسف.

وأكد قاسم عاشور، مدرب منتخبنا للناشئين، أن الهدف من التجمع الأول هو الوقوف على مستويات اللاعبين الذين تم اختيارهم من كل فرق الدوري، وقال: «يتجمع اللاعبون أسبوعياً خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن أن نقوم بتثبيت التشكيلة حالياً، ولكن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين الذين لم ينضموا للمنتخب، خاصة أن الجهاز الفني سيقوم بمرحلة تغيير عدة مرات خلال المرحلة المقبلة، والعدد الحالي كبير، وسيتم تقسيمه إلى عدة مجموعات».