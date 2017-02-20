العين «يحلق في سماء بني ياس» بعد مباراة «ماراثونية»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

طوى العين عناد بني ياس، وتغلب عليه 3-2 في ختام الجولة الحادية عشرة لدوري الكرة الطائرة، بواقع أشواط (11-25، 22-25، 25-22، 25-22) والشوط الأخير 15-12 في المباراة الماراثونية التي شهدتها صالة المعهد البترولي بالعاصمة أبوظبي أمس الأول.

ورفع العين رصيده إلى 29 نقطة، مواصلاً انفراده بصدارة الدوري دون أي خسارة، فيما أصبح رصيد بني ياس 13 نقطة ليستقر في المركز الخامس، وهو الذي دخل أجواء المواجهة بطموح الفوز وبلوغ النقطة الخامسة عشرة، لكن حضوره القوي في هذه المباراة لم يشفع له لاحتواء النزعة الهجومية القوية للعين، بعدما امتدت المباراة لخمسة أشواط حفلت مجرياتها بالإثارة الكبيرة.

وبات جدول الترتيب بعد نهاية الجولة الحادية عشرة، يشير إلى تصدر العين برصيد 29 نقطة، والشباب ثانياً برصيد 27 نقطة، النصر ثالثاً برصيد 18 نقطة، الوصل رابعاً برصيد 13 نقطة، بني ياس خامساً برصيد 13 نقطة، الجزيرة سادساً برصيد 12 نقطة، حتا سابعاً برصيد 9 نقاط، عجمان ثامناً برصيد 7 نقاط والأهلي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وشهد الشوط الأول سطوة واضحة لبني ياس على مجرياته بعدما حلق بطلعات هجومية قوية عبر مبارك سلطان ومحمد المنهالي ومحمد يوسف إلى جانب المحترف الأجنبي توميسلاف، الذي استطاع بسط حضوره الجامح قرب الشبكة من خلال الضربات القوية التي شرخت حائط صد العين، ومن هنا كان من المنطقي أن يتقدم «السماوي» بفارق كبير 14-5 ثم 20-8 قبل أن ينهي الشوط الأول لصالحه بفارق 14 نقطة 25-11، وامتد تفوق بني ياس إلى الشوط الثاني الذي أبدى فيه العين مقاومة شديدة، ورغم تقدم «الزعيم» 6-2، إلا أن بني ياس نجح في إدراك التعادل 11-11 ثم 14-14 قبل أن ينجح «السماوي» في التقدم 16-15 ليواصل تفوقه 19-16 ثم 23-20 منهياً الشوط الثاني لصالحه أيضاً بواقع 25-22.

واشتعل الصراع في شوط المباراة الثالث الذي تقدم فيه «الزعيم» أولاً 3-1 لتتصاعد لديه المحاولات الهجومية، مشيداً حائط الصد المتين أمام الطلعات الهجومية لبني ياس الذي نجح بعد ذلك في إدراك التعادل 8-8 ثم تقدم 13-9، لكن العين نجح في ضبط إيقاع اللمسة الأولى لديه وتحسين عملية الإعداد بعد دخول خميس عبدالله والرد بضربات ساحقة قوية عبر عادل محمد ومحمد عبد العزيز وفلادمير جيكيش لينجح في إدراك التعادل مجدداً 16-16، قبل أن يتقدم 19-17 ويواصل تقدمه وصولاً إلى الفوز بالشوط الثالث 25-22، مكرراً مشهد التفوق في الشوط الرابع الذي دان له بواقع 25-22 في سيناريو مشابه، مما اضطر الفريقان إلى اللجوء لشوط فاصل.

في الشوط الخامس والأخير كاد توميسلاف محترف بني ياس أن يرجح كفة فريقه بإرسالات قوية وجد «الزعيم» صعوبة بالغة في تبديد خطورتها لينجح «السماوي» في فرض تقدمه 10-5 حتى بدا أنه على وشك إلحاق الهزيمة الأولى بالعين في الدوري، لكن الأخير سرعان ما انتفض ورد بضربات ساحقة من شتى المحاور والارتفاعات والتي وجد لاعبو بني ياس صعوبة بالغة في احتوائها لينجح «الزعيم» في التعادل 10-10 مواصلاً تقدمه لينجح ويظفر بالشوط الخامس بواقع 15-12 والمباراة كاملة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.