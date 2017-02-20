علي معالي (دبي)

أكد فريق الرياضي اللبناني قوته في دولية دبي للسلة في يومها الثاني، بتغلبه على مواطنه هومنتمن في النسخة 28 والمقامة في صالة النادي الأهلي، وفاز بفارق 14 نقطة 89-75 وبأرباع (20 - 22 و38 - 36 و70 - 50)، وفي مباراة ثانية تغلب فريق جمعية سلا المغربية على فريق بال أبوف الأميركي 84/‏‏‏ 83، وفي مباراة ثالثة فاز المنتخب المصري على مايتي سبورت الفلبيني 84/‏‏‏82.

قدم الفريقان اللبنانيان «الرياضي وهومنتمن» أداءً قوياً ومثيراً، وتقاسما السيطرة على مجريات المباراة، إذ تقدم هومنتمن (22 - 20) في نهاية الربع الأول و(40-34) مع انتهاء النصف الأول، قبل أن يعود الرياضي من بعيد ويفرض هيمنته على أجواء المواجهة بشكل محكم، لاسيما في الربع الثالث الذي أنهاه بفارق 20 نقطة (70-50)، وتابع إحكام قبضته على الصدارة في الربع الأخير مانعاً خصمه من الاقتراب منه وحاسماً نتيجة اللقاء بفارق 14 نقطة.

وفي هذه المباراة برز اثنان من اكبر وأكفأ اللاعبين العرب على ساحة السلة، وهما المصري إسماعيل أحمد الحاصل على الجنسية اللبنانية «41 سنة» في صفوف نادي الرياضي، ويمكن أن نطلق عليه «حضري السلة العربية»، نسبة لتقارب السن بينه وبين عصام الحضري نجم منتخب مصر لكرة القدم، والذي تألق مؤخراً في أمم أفريقيا، وفادي الخطيب «38 سنة» العائد لصفوف المنتخب اللبناني ونجم فريق هومنتمن.

الثنائي هو الأبرز في دولية دبي لتاريخهما الحافل مع البطولة، حيث شاركا فيها كثيراً، ليس هذا فحسب بل تنقلا كثيراً بين أندية عربية ولبنانية.