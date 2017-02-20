منتخب الجولف يبدأ مشوار «خليجية المنامة» اليوم

المنامة (الاتحاد)

يدشن منتخبا الإمارات للرجال والسيدات مشوارهما اليوم في البطولة الخليجية للجولف الحادية والعشرين للرجال والثالثة للسيدات، التي يستضيفها الاتحاد البحريني للجولف وتحت إشراف اللجنة التنظيمية، ويحتضنها ملعب النادي الملكي حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 40 لاعباً ولاعبة.

وكانت جميع المنتخبات الخليجية قد حطت رحالها بالعاصمة البحرينية المنامة، وحرصت على إجراء التجارب في ملعب البطولة للتعرف والتأقلم مع مساراته وحفره التي تضم 18 حفرة.

وعقدت اللجنة الفنية والتحكيمية اجتماعها صباح أمس بملعب البطولة، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة العليا وممثلي المنتخبات المشاركة من الأجهزة الفنية ولجنة الحكام، تم خلاله اعتماد أسماء الفرق المشاركة من الجنسين، وشرح كل الأمور الفنية والتنظيمية المتعلقة بهذا التجمع الخليجي، إلى جانب إجراء مراسم القرعة، وبداية المنافسات، حيث يتضمن برنامج مباريات السيدات 3 أيام، بينما يتضمن برنامج مباريات الرجال 4 أيام.

ويدشن منتخبنا للسيدات المشوار اليوم بطموحات وآمال المحافظة على اللقب، وتحمل راية منتخبنا في هذا المحفل الخليجي اللاعبات ريما الحلو بطلة الخليج، إلى جانب الوصيفة تارا المرزوقي، واللاعبة الطموحة والجديدة في هذه البطولة حمدة السويدي.

ويمثلنا في منافسات الرجال كل من خالد يوسف وصيف العرب، إلى جانب النجم راشد حمود بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة لآخر موسمين، والشابين أحمد سكيك ومحمد الهاجري، ويقود منتخبي الإمارات المدرب كريج هولمز وبحضور ومتابعة من خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد، رئيس البعثة.

وخاض منتخبنا خلال وجوده بالمنامة حصتين تدريبيتين على أرض ملعب البطولة، رغم الأجواء الباردة وتحت زخات المطر، وأظهر الجميع تصميماً كبيراً لتمثيل مشرف للدولة واللعبة فيها، رغم وجود النخبة من لاعبي منطقتنا الخليجية بهذه الرياضة والذين تحدوهم نفس الطموحات والآمال، كما هو الحال عند أبناء وبنات الإمارات.

وأعرب خالد الشامسي، رئيس البعثة، عن تفاؤله المسبق بتمثيل مشرف لأبنائنا في هذا المحفل الخليجي عكسته الروح العالية خلال التجارب التي أقيمت على أرض ملعب البطولة، والتي جاءت استكمالاً للمحطات التي خضعت لها منتخباتنا خلال مراحل الإعداد السابقة، مؤكداً إدراك أبنائنا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لرفع اسم وعلم دولة الإمارات عالياً في هذا المحفل الخليجي، ولرد جزء من الجميل لما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم ورعاية واهتمام للرياضة والرياضين بدولتنا.