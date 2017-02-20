60 متسابقاً من 26 دولة في «ترايثلون أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد عمالقة الترايثلون لخوض بطولة أبوظبي الدولية التي ستقام خلال الفترة 3-4 مارس المقبل على جزيرة ياس، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 60 من أبرز نجوم الترايثلون من 26 دولة، بمن فيهم سبعة من بين ألمع 10 رياضيين في العالم، لخوض غمار المنافسة المقررة 4 مارس المقبل.

وتضم البطولة سباق النخبة الذي سيشارك فيه أبطال العالم والحائزون على الميداليات الأولمبية وحاملو الأرقام القياسية، كما سيعود نجوم بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون لعام 2016 للمشاركة بقيادة الإسباني ماريو مولا، بطل العالم 2016، ومواطنه فرناندو آلارزا المصنف ثالثاً عالمياً، والبطل الأولمبي البرتغالي جواو سيلفا، والجنوب أفريقي ريتشارد موراي المصنف خامساً عالمياً. كما تضم تشكيلة النخبة من الرجال الأولمبي الجنوب أفريقي هنري شومان المصنف رابعاً عالمياً والحائز على الميدالية الأولمبية البرونزية، والبطل المفضل لدى الجمهور خافيير جوميز بطل العالم لخمس مرات والحائز على الميدالية الأولمبية مرتين، الذي يعود لخوض منافسات الاتحاد الدولي للترايثلون بعد أن أبعدته إصابة في مرفقه عن موسم 2016 في وقت مبكر.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نتابع باهتمام كبير التحضيرات النهائية لانطلاق البطولة الشهر المقبل، بمشاركة نخبة رياضيي العالم، والذي من المؤمل أن يسهم في رفع حماس الجماهير، سواء في سباقات الرجال أو السيدات، كما نرحب بحضور عموم فئات المجتمع ليشهدوا المنافسة المميزة بين ألمع النجوم في جزيرة ياس، وتمثل البطولة تجربة رائعة للمشاركين في سباقات الفئات العمرية، تمنحهم الفرصة للمشاركة في السباق جنباً إلى جنب مع ألمع أبطال الترايثلون على المسار نفسه، وتتناسب مسافات السباق مع جميع مستويات الخبرة، ولذلك نشجع الرياضيين الطموحين على التسجيل قبل إغلاق باب التسجيل الخميس المقبل».

وأضاف العواني: «يسرنا في مجلس أبوظبي الرياضي أن نشهد هذا الأثر الإيجابي للفعالية العالمية وانعكاسها الكبير على مشاركة فئات المجتمع برسالة تعزيز ممارسة الرياضة، في ظل خططنا المتواصلة لاستضافة وتنظيم أهم الأحداث العالمية والهادفة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، وتغيير نمط حياة أفراد المجتمع نحو الأفضل».

وفي معرض حديثه عن مشاركته في بطولة أبوظبي، قال خافيير جوميز: «للأسف، لم أستطع خوض نسخة 2016 لتضارب موعدها مع جدول أعمالي، أشعر الآن بالحماس لعودتي للمشاركة في بطولة هذا العام على المسار الجديد في جزيرة ياس. ولحسن حظي، سيكون المسار جديداً بالنسبة إلينا جميعاً، بمن في ذلك بطل العالم ماريو مولا، ما يعني أن الميدالية الذهبية تنتظر واحداً منا».

ويعتبر خافيير جوميز أسطورة في سلسلة بطولات الترايثلون العالمية، وسيواجه في أبوظبي منافسة شديدة من مواطنه ماريو مولا بطل العالم لمرتين، الذي ينوي الفوز بالبطولة للمرة الثالثة في العاصمة. وقال مولا البالغ 26 عاماً من العمر: «لا شيء يلهب حماسي أكثر من وجود نخبة الرياضيين في مواجهتي عند خط البداية. وأتشوق إلى بدء موسمي لهذا العام بمنافسة مع جوميز وألارزا وموراي وشومان. إنه سباقي الأول لهذا الموسم، وكل شيء متوقع!».

وينضم فيرناندو ألارزا، النجم الصاعد الإسباني، إلى تشكيلة النخبة، والذي حقق فوزه الأول العام الماضي في كيب تاون بتمكنه من هزيمة ماريو مولا وجوني براونلي. وكان اللاعب البالغ 25 عاماً من العمر قد حظي بموسم رائع خلال عام 2016، ويضع الآن الوصول إلى منصة التتويج في أبوظبي نصب عينيه.

وسجلت تشكيلة النخبة من الرجال ما مجموعة 282 فوزاً في سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون، حيث تشاركوا أكثر من 600 منصة تتويج فيما بينهم، ما يعني أن وجودهم معاً في المواجهة في بطولة أبوظبي يجعل من تشكيلتهم أحد أبرز التشكيلات وأشدها تحدياً في تاريخ هذا الحدث ليلهبوا حماس المشاهدين. وفضلاً عن سباق النخبة، تتضمن بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون سباقاً للهواة بفئات تناسب جميع الأعمال والقدرات، وتستقبل أكثر من 3500 رياضي من الهواة الذين سيشاركون في هذا الحدث المميز الذي يمتد على مدى يومين.