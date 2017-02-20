نجاح باهر لليوم المفتوح لسائقي الأجرة بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت مواصلات الفجيرة ومجموعة شركات كارس للأجرة بإشراف مؤسسة الدرر للتطوير الإداري وتنظيم الأعمال مبادرة اليوم الدولي لسائقي الأجرة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة سائقي الأجرة وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأسر المنتجة، والعديد من الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

حضر الفعاليات الشيخ عبد الرحمن بن سيف الشرقي، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للمواصلات وعبد الله الصباغ الرئيس التنفيذي لشركة كارس للأجرة.

تضمنت الفعاليات عروضا شائقة بمشاركة فرقة دبا الحربية والفرقة العسكرية، ومسيرة المشي لمسافة 3 كيلو مترات، وفي الختام أُعلِنت النتائج وترتيب المتسابقين وتتويج وتكريم الفائزين بميداليات وكؤوس.

كما نُظِّمَت مسيرة لسيارات الأجرة والدراجات النارية، أعقبها برنامج مسابقات ترفيهية وثقافية متنوعة لجميع المشاركين بأكثر من 5 لغات، ثم جولة حول الأركان المتنوعة التراثية والثقافية والترفيهية، التي نُظمت على كورنيش الفجيرة، والتي ضمت 37 خيمة للسائقين وللأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأسر المنتجة المشاركين وأركان أخرى متنوعة. شارك في الفعاليات أكثر من 2000 شخص من سائقي الأجرة والقيادات الشرطية، واختير أفضل ثلاثة متسابقين في الماراثون من كل إمارة بدءا من الفجيرة التي جاء فيها إعجاز أحمد أحمد أولا ثم محمد بلال ثانيا وقاسم حسين ثالثا ومن الشارقة بيشو راجيتسو ومانبريت ورفاء ومن الشارقة بشير ومحمد حسين ومن إمارة دبي حل مظهر علي أولا والن حسين ثانيا وموسى أحمد ثالثا ومن أبوظبي باسكار نسيم ودينيد هماريا وشينشو بنتيوب ومن عجمان شينشا ورحمة الله ومحمد امتياز وعلى مستوى السيدات احتلت روفارو سافتو المركز الأول وبيوتهم تاسوفا ثانيا وعائشة ماليدنا ثالثا وكُرِّم السائق محمد حسن الأكبر سنا بالإضافة لتكريم توفيق مشترى أفضل مدير عمليات وذو الفقار علي أقدم موظف ومحمد عادل أقدم سائق.