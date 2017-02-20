«بارالمبية» غرب آسيا توقد شمعتها الأولى في خورفكان اليوم

فيصل النقبي (خورفكان)
تحتضن مدينة خورفكان في نادي الخليج مساء اليوم حفل افتتاح فعاليات النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا البارالمبية التي ينظمها نادي خورفكان للمعاقين برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأكملت اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي استعداداتها لحفل الافتتاح، ولتنظيم البطولة التي تضم 5 ألعاب هي كرة الهدف للمكفوفين ولعبة السلة وتنس الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال وتجمع البطولة 600 لاعب من 12 دولة.
يحضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من رؤساء الوفود للمنتخبات المشاركة ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والرياضية.
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وأضاف: «منتخبنا يشارك بفاعلية بهذه الألعاب، ونتمنى لهم التوفيق وإحراز نتائج إيجابية تثبت التطور الإيجابي الذي حازت عليه هذه الفئة، وكذلك الاستعداد للتحدي القادم في طوكيو 2020»، وأكد عبدالرزاق بأن البطولة تستمر بشكل يومي في المنافسات في الألعاب الخمس التي تضمها بمشاركة جميع المنتخبات اعتباراً من صباح اليوم، وحتي الجمعة المقبل، وتقام المنافسات في 3 مدن هي خورفكان وكلباء ودبا الحصن.
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وأشار ناصر العجمي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للمعاقين بأن الفريق جاهز لخوض غمار البطولة في 5 ألعاب هي كرة السلة وألعاب القوى وكرة الطاولة وكرة الجرس ورفع الأثقال، وأشار إلى أن الفريق قد أقام معسكراً إعدادياً لهذه المشاركة في مدينة إسطنبول، مبيناً بأن البعثة تتكون من 50 لاعباً وإدارياً.