«بارالمبية» غرب آسيا توقد شمعتها الأولى في خورفكان اليوم

فيصل النقبي (خورفكان)

تحتضن مدينة خورفكان في نادي الخليج مساء اليوم حفل افتتاح فعاليات النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا البارالمبية التي ينظمها نادي خورفكان للمعاقين برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأكملت اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي استعداداتها لحفل الافتتاح، ولتنظيم البطولة التي تضم 5 ألعاب هي كرة الهدف للمكفوفين ولعبة السلة وتنس الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال وتجمع البطولة 600 لاعب من 12 دولة.

يحضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من رؤساء الوفود للمنتخبات المشاركة ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والرياضية.

وأكد الدكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا جاهزية المدينة لاستضافة الحدث، وتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على توجيهاته بإقامة النسخة الأولى في خورفكان وتوفير كل المستلزمات من أجل تنظيم مثالي للبطولة، وتوجه أيضاً بالشكر للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة على متابعته الدائمة ودعمه للحدث ولمجلس الشارقة الرياضي، وكذلك اتحاد المعاقين وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا وأعضاء نادي خورفكان للمعاقين وكل المتطوعين في البطولة على جهودهم المثمرة والمميزة لإنجاح البطولة في نسختها الأولى. وقال: «حفل الافتتاح سيكون معبراً عن قيمة الألعاب البارالمبية بالنسبة لهذه الفئات التي تبوأت مراكز الصدارة وحققت المجد للرياضة الإماراتية في كل المحافل التي شاركت فيها»، وأوضح بأن اتحاد غرب آسيا حريص منذ انطلاقته على إقامة منظومة رياضية متكاملة للاهتمام بهذه الألعاب المهمة وتوحيد الخطط بالنسبة للدول الـ12 المنضوية تحت لواء الاتحاد، والتي ترتبط بعلاقات وأواصر تاريخية وجغرافية ومجتمعية بعضها مع بعض، مما يتيح فرصة تعزيز العلاقات والاستفادة من مثل هذه البطولات بزيادة التلاحم والاهتمام بهذه الفئات.

وأضاف: «منتخبنا يشارك بفاعلية بهذه الألعاب، ونتمنى لهم التوفيق وإحراز نتائج إيجابية تثبت التطور الإيجابي الذي حازت عليه هذه الفئة، وكذلك الاستعداد للتحدي القادم في طوكيو 2020»، وأكد عبدالرزاق بأن البطولة تستمر بشكل يومي في المنافسات في الألعاب الخمس التي تضمها بمشاركة جميع المنتخبات اعتباراً من صباح اليوم، وحتي الجمعة المقبل، وتقام المنافسات في 3 مدن هي خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وتقام منافسات ألعاب القوى على مدار يومين، بمشاركة لاعبي 10 منتخبات هي البحرين والعراق والأردن والكويت وفلسطين وسلطنة عمان وقطر وسوريا ومنتخبنا الوطني، ويقود طموحات منتخبنا بطلنا محمد القايد صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد ريودي جانيرو للألعاب البارلمبية في سباق 800 متر. وأكد محمد القواضي نائب رئيس نادي خورفكان للمعاقين عضو اللجنة العليا للبطولة اكتمال كل الترتيبات لافتتاح متميز بالتعاون مع إدارة نادي الخليج الذي سيحتضن حفل الافتتاح، مشيداً بالتجاوب الكبير من قبل المؤسسات الحكومية والرياضية في سبيل إنجاح البطولة.

وأشار ناصر العجمي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للمعاقين بأن الفريق جاهز لخوض غمار البطولة في 5 ألعاب هي كرة السلة وألعاب القوى وكرة الطاولة وكرة الجرس ورفع الأثقال، وأشار إلى أن الفريق قد أقام معسكراً إعدادياً لهذه المشاركة في مدينة إسطنبول، مبيناً بأن البعثة تتكون من 50 لاعباً وإدارياً.