الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الشطرنج اجتماعه الثاني بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على هامش افتتاح بطولة كأس العالم للجائزة الكبرى برئاسة د. سرحان حسن المعيني رئيس الاتحاد وبحضور حسين خلفان الشامسي الأمين العام ومهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد وفوزية عباس الأمين المالي وعبد الله عبد الرحمن الحوار رئيس الجهاز الفني وطارق محمد الخوري نائب رئيس الجهاز الفني وسعود محمد المرزوقي المدير التنفيذي.

ومن أبرز القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع، استحداث جائزة للاعبين واللاعبات لكل فئة ووضع معايير جديدة لاختيار اللاعبين للمنتخبات الوطنية، وإعادة تصنيف نقاط البطولات، وإضافة بطولتي الشطرنج الخاطف والسريع لجائزة درع التفوق العام للأندية، وعليه تم اعتماد اللائحة الفنية من أعضاء مجلس الإدارة مع الطلب من الجهاز الفني بعقد ورشة عمل للأندية الأعضاء لاطلاعهم على اللائحة والرد على استفساراتهم.

وأشاد د. سرحان المعيني بجهود أعضاء مجلس الإدارة ومشاركتهم في احتفالات الدولة باليوم الرياضي الوطني، وأطلع المجلس على جدول الأعمال، واعتمد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق بعد مناقشة القرارات الصادرة ومتابعة تنفيذها، وعرض الأمين العام التقرير الإداري والهيكلة للإدارة التنفيذية والمهام حسب التخصصات واجتماعه بالجهاز التنفيذي ووضع الأهداف لهم والتوقعات للمرحلة القادمة ودعم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لهم لتقديم الأفكار الإبداعية والتطويرية، وأكد لهم أهمية التواصل والتنسيق الدائم مع الأندية الأعضاء.

واستعرض المجلس خطة الجهاز الفني التي قدمها عبدالله عبد الرحمن الحوار رئيس الجهاز الفني حول أهم التعديلات التي تضمنتها اللائحة الفنية والهدف منها وعملية التنسيق والتشاور التي تمت مع الأندية الأعضاء وعقد العديد من الجلسات للخروج بلائحة فنية تحقق رؤية مجلس الإدارة بتوفر مسابقات ذات مستوى فني عالٍ ينعكس على تحقيق منجزات للدولة، وعرض طارق محمد الخوري رئيس لجنة المنتخبات، المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، حيث ستكون المهمة الأولى لمنتخب الإمارات الأول للسيدات في دورة الألعاب الخليجية الخامسة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر مارس المقبل، واعتمد المجلس المشاركة وكذلك تم اعتماد توصية الجهاز الفني لأسماء اللاعبات والوفد المرافق، واعتمد المجلس أيضاً المشاركة في بطولة آسيا للناشئين للفئات (8,10,12,14,16,18) والتي تقام في طشقند بجمهورية أوزباكستان نهاية أبريل المقبل، والوفد المرافق.

وقدم رئيس الجهاز الفني خطة المسابقات للموسم الرياضي 2017، والذي يبدأ ببطولة الشطرنج السريع للإناث يومي 24 و25 فبراير الجاري، والتي تنظم بالتعاون مع نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج، واعتمد المجلس خطة المسابقات للموسم الرياضي 2017 والمشاركات الخارجية.

وأثنى المجلس على دور الجهاز الفني على برنامج إعداد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لبطولة العالم للشطرنج «الجائزة الكبرى» التي يشارك فيها أفضل 18 لاعباً على مستوى العالم، وأشاد بتطور مستوى اللاعب وتمنوا له التوفيق في تحقيق نتيجة مشرفة.

واستعرض حسين خلفان الشامسي رئيس لجنة مراجعة اللوائح، اجتماعات اللجنة لتعديل النظام الأساسي للاتحاد بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية والاتحاد الدولي للشطرنج، وأكد مشاركة الأندية في أبداء الملاحظات، وأفاد بأن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها خلال الفترة القادمة للانتهاء من إعداد النظام الأساسي وعرضه على اجتماع مجلس الإدارة القادم.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد تشكيل عدد من اللجان منها لجنة التسويق والموارد برئاسة عبد العزيز عبدالله الخوري ولجنة العلاقات العامة والابتكار والإبداع برئاسة حسين خلفان الشامسي، واللجنة النسائية برئاسة فوزية عباس لطفي، وفي إطار ترسيخ المسؤولية المجتمعية من أجل تعزيز التكافل مع المجتمع اعتمد المجلس تنظيم عدة مبادرات في عام الخير، أولها فعالية ليوم اليتيم الشهر المقبل بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية.