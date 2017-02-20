سالم عبدالرحمن يخسر أمام أدمز في مباراة الـ 7 ساعات

الشارقة (الاتحاد)

خسر بطلنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن أمام الإنجليزي مايكل أدمز في الجولة الأولى من بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج، والتي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى 28 فبراير الجاري، بمشاركة أفضل 18 لاعبا على مستوى العالم والتي دشن منافساتها الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على الطاولة السابعة بعد مباراة ماراثونية استمرت أكثر من 7 ساعات استطاع في نهايتها الإنجليزي من حسم النتيجة لصالحه.

انطلقت ضربة البداية أمس الأول بالجولة الأولى التي حضرها الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وكريسان اليامجانوف رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وقد ساد طابع الحذر وعدم المجازفة على مجريات الجولة الأولى من بطولة العالم، حيث كانت نتيجة التعادل هي السائدة في معظم الأدوار، بينما حقق 3 لاعبين فقط الفوز ليحملوا شارة القيادة وبدء المنافسة المبكرة للظفر باللقب العالمي.

على الطاولة الأولى حقق المصنف الأول على البطولة الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف فوزاً مستحقاً على الأستاذ الدولي الكبير الصيني لي تشاو في مباراة تكتيكية في معظم مراحلها، اختار فيها الصيني دفاع بتروف للرد على هجوم خصمه الفرنسي الذي بدأ المباراة بشكل هادئ وحذر إلا أن هذا الحذر لم يدم طويلاً وخاصة بعدما منح الصيني منافسه الخبير ميزة الفيلين والتي منحت فاشيير أفضلية بسيطة استطاع أن يطورها بشكل تدريجي حتى الوصول إلى مرحلة النهاية وفي جعبته بيدق سالك لا يمكن إيقافه مجبراً بذلك منافسه الصيني على الاستسلام وليظفر بذلك بنقطته الأولى في البطولة.

وعلى الطاولة الثانية كانت نتيجة التعادل هي المحصلة النهائية للقاء الأستاذين الدوليين الكبيرين الأرميني ليفون آرونيان و الروسي توماشوفسكي واللذين اتفقا على تقاسم نقطة المباراة بعد النقلة 22، كما كانت نتيجة التعادل سائدة في مباراة الأستاذين الدوليين الكبيرين الأميركي هيكارو ناكامورا والروسي ديمتري ياكوفينكو في مباراة حاول فيها الأميركي جاهداً اقتناص الفوز حتى مرحلة النهاية إلا أن صلابة الشاب الروسي كانت واضحة وخاصة في المراحل الأخيرة من عمر المباراة، حيث استطاع أن يجر فيها غريمه إلى فخ التعادل رغم تفوق الأميركي ببيدق في وضعية نظرية كلاسيكية (خمسة جنود وقلعة وملك مقابل 4 جنود وقلعة وملك) للروسي.