دي بروين.. «سلاح السيتي القاتل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أفردت مجلة «فرانس فوتبول» أكثر مساحة كبيرة على صفحاتها للحديث عن النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، رمانة ميزان فريق مانشستر سيتي، ووصفته بأنه «السلاح القاتل» في المسيرة الباهرة للسيتي في «البريميرليج»، وتحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا الذي نجح في توظيفه التوظيف الصحيح وإخراج أفضل ما عنده، وقالت المجلة، مع جوارديولا تغير أداء دي بروين، وتحول من مجرد لاعب عادي سبق أن رفضه البرتغالي جوزيه مورينيو في تشيلسي منذ أربع سنوات، إلى نجم استثنائي يثير إعجاب الجميع.

وأضافت الصحيفة أن دي بروين أصبح لاعباً لا غنى عنه على الإطلاق في صفوف «السيتيزن» وهو في نظر «هاين فانهازبروك» مدرب أندرلخت الذي سبق أن دربه، أشبه بـ«يوهان كرويف الجيل الحالي»، بينما يرى جوارديولا أنه أفضل لاعب في العالم بعد ليونيل ميسي، في حين يرى خبراء آخرون أن دي بروين هو دي بروين ولا يشبه أحداً ولا يقارن بأي لاعب آخر.. وإنه لاعب مؤثر جداً في فريقه ودوره لا غنى عنه في تحقيق الانتصارات، ويحلق حالياً مع «البلومون» على قمة «البريميرليج» ولم يعد بمقدور الفريق الاستغناء عن خدماته، والدليل على ذلك أنه لاعب خط الوسط الوحيد في الفريق الذي لعب 1971 دقيقة في عشرين مباراة في الدوري الإنجليزي، وأشارت المجلة إلى أنه إذا كان دي بروين قد أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، فذلك يرجع في المقام الأول إلى أنه قام بتغيير تمركزه، فبعد أن كان مجرد لاعب وسط مهاجم أصبح يلعب أكثر في وسط الملعب كـ«رمانة ميزان» للفريق وكقائد لـ«أوركسترا بيب» وبات دوره يتغير وفقاً لصعوبة أو سهولة المباراة، والفضل في ذلك لمدربه الإسباني، وأكدت المجلة الفرنسية أن دي بروين لديه من الذكاء والفطنة، ما سمح له باستيعاب تعليمات مدربه جيداً فيما يتعلق بالتمركز السليم، وفقاً للتمريرة قبل الأخيرة على مرمى المنافس، ونقلت المجلة قول دي بروين عن نفسه في تصريحات مؤخراً لشبكة «سكاي سبورت»: كل لاعب بحاجة إلى أن يبقى في مركزه لكي يكون جاهزاً لخلق مساحات وفتح ثغرات في دفاعات المنافسين، ولعله بهذه الجملة يلخص فلسفة مدربه التي أشادت أيضاً بتفوقه في «اللمسة الأخيرة» حيث أصبح أكثر دقة عن الموسم الماضي، كما يتمتع بميزة أخرى مهمة وهي مهارة اللعب والتسديد بكلتا قدميه، وهي ميزة يفتقدها كثير من النجوم، وأكبر دليل على تفوقه في هذه المهارة أنه سجل هذا الموسم 4 أهداف بالقدم اليسرى، و3 بالقدم اليمنى، بينما لم يسجل في الموسم الماضي سوى هدف واحد بقدمه اليسرى مقابل 6 أهداف بقدمه اليمنى، واختتمت المجلة تقريرها بالقول: دي بروين يعتبر أيضاً من أسلحة جوارديولا الدفاعية لما يتمتع به من قدرة غير عادية على استخلاص الكرة من المنافس.