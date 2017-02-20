بن دري يكتسح ديزرت بالم.. وأبوظبي يتفوق على الإمارات

دبي (الاتحاد)

ضربت المفاجآت اليوم الأول من كأس جوليوس باير الذهبية للبولو 2017، المقامة حالياً بمنتجع ونادي الحبتور للفروسية والبولو تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بمشاركة 9 فرق، حيث نجح فريق بن دري في الفوز على فريق ديزرت بالم، 10-3، وفاز فريق أبوظبي على الإمارات بنتيجة 12-10، لتشهد البطولة في اليوم الأول 35 هدفاً.

كانت البطولة قد شهدت حفل افتتاح قبل انطلاقة المباريات، بمشاركة عدد من حملة الأعلام من الفرسان في طابور العرض للفرق المشاركة والشركات الراعية، ثم دخل الفريقان أرض الملعب يتقدم كلاً منهم سيارة بنتلي ليصطفا في مواجهة كبار الشخصيات.

وتستأنف مباريات البطولة غداً، بمباراتين، تجمع الأولى الإمارات مع زيدان السعودي، فيما تجمع الثانية فريقي ديزرت بالم وأبوظبي، وتقام بعد غدٍ مباراتان، تجمع الأولى بنجاش وبن دري والثانية مهرة مع جوليوس باير.

قاد طارق الحبتور وفرانسيسكو فريق بن دري للفوز على ديزرت بالم بعدما سجل فرانسيسكو 5 أهداف لفريقه ليتصدر قمة الهدافين مبكراً، وبادر بن دري بإحراز أول أهداف البطولة والمباراة منهياً الشوط الأول لمصلحته إلا أن ديرزت بالم رد سريعاً مع بداية الشوط الثاني، وسجل هدف التعادل، ثم التعادل 2-1 ويعود بن دري ويتعادل 2-2، وبعدها يرفع النتيجة إلى 3-2 مع نهاية الشوط. يتكرر التعادل من جديد مع بداية الشوط الثالث 3-3 إلا أن بن دري ضرب كل التوقعات وقدم مستوى رائعاً وتقدم مع نهاية الشوط 5-3، وفي الشوط الرابع يضيف هدفين، أما الشوط الخامس فأكد فريق بن دري أحقيته بالفوز بالمباراة لعباً ونتيجة، لتنتهي لمصلحته 10-3.

وفي المباراة الثانية التي وصفت بأنها نهائي مبكر، قدم فريق أبوظبي كعادته في لقاءات الافتتاح عرضاً قوياً وممتعاً وشكل الثنائي الذي ضم فارس اليبهوني والفريدوكابيلا الذي أحرز 10 أهداف قوة ضغط هائلة على دفاعات الإمارات الذي كان يدخل المباراة وهو يحمل في جعبته كأس بطولتين متتاليتين هما كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس ماكلارين.

ونجح أبوظبي، رغم المقاومة العنيدة لفريق الإمارات، في أن يفرض نفسه على البطولة من اليوم الأول بعد أن تقدم فريق الإمارات في بداية المباراة بهدف ليرد عليه أبوظبي بهدف التعادل، ولكن فريق الإمارات أنهى الشوط متقدماً 3-1، وفي الشوط الثاني تساوت الكفتان وأحرز كل منهما هدفين، وفي الشوط الثالث تقدم فريق أبوظبي بشكل ملحوظ، حيث سجل خماسية في مرمى الإمارات، فيما لم يوفق الإمارات في إحراز أية أهداف. الشوط الرابع شهد تحركاً لافتاً لفريق الإمارات خوفاً من ضياع النتيجة، ونجح في رفع رصيده إلى 8 أهداف، فيما أضاف أبوظبي هدفه التاسع ونزل الفريقان الشوط الخامس والحاسم ويحدو كل منهما الأمل، وبلغت الإثارة الذروة، إلا أن فريق أبوظبي فرض إيقاعه حتى وصلت النتيجة إلى 11/‏ 10، ونجح فريق العاصمة في إضافة هدف آخر، ليحقق أول فوز بالبطولة.

وأعرب محمد الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية المفتوحة، عن سعادته بالافتتاح، وأرجع هذه النجاحات التي تحققت إلى الرعاية الكريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي للحدث، وقال: القوة والإثارة كانت حاضرة في الجولة الأولى، خاصة مباراة الإمارات وأبوظبي والتي تفاعلت معها الجماهير، مضيفاً أن فريق بن دري قدم عرضاً قوياً أمام ديزرت بالم الذي كان طرفاً في نهائي كأس رئيس الدولة وكأس ماكلارين الفضي.

وقال فارس اليبهوني، كابتن فريق أبوظبي إن الفوز في مباراة الافتتاح وعلى فريق الإمارات القوي هي بداية أسعدت فريقه، مؤكداً أن فريقه يملك الكثير ولا يزال في جعبته ما يمكن أن يقدمه في المباريات المقبلة، منوهاً إلى أنهم تعمدوا في النهاية تهدئة اللعب حتى يتفادوا سرعة خيول فريق الإمارات الذي يتميز عنهم بقوة خيوله، كما أن معنوياته عالية بسبب الفوز ببطولتين متتاليتين. وأشار اليبهوني إلى أن الفوز خطوة وصفحة سوف نطويها كي نخطو الخطوات الثلاث الأخرى لأننا لا نشارك من أجل المشاركة، بل نحن نشارك من أجل الكأس الذهبي.