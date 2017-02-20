بايني يظفر باللقب.. وفردريك ثانياً

العين (الاتحاد)

ظفر الفارس الإيطالي باولو بايني بلقب جائزة لونجين الكبرى لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من فئة الـ 5 نجوم، بعد تقديمه الأداء الأفضل في الجولة الثانية على صهوة الفرس «أوتافا ميرافيجليا» وأكمله في زمن سريع بلغ 52:14 ثانية ومن دون نقاط جزاء.

ونال جائزة المركز الثاني الفارس الفرنسي ديفيد فردريك بالجواد «اكوادور فا روساكر» من إسطبلات الأصايل وتعود ملكيته إلى الشيخة اليازيه بنت سلطان آل نهيان، وأنهى الجولة الثانية في زمن بلغ 54:25 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الإيطالي فرانسيسكو تورتوريلو بالجواد «كوينوا دو بري» بزمن بلغ 54:40 ثانية، وكانت أفضل نتيجة لفرساننا في منافسة الجائزة الكبرى المركز الثاني عشر وأحرزه الفارس محمد شافي الرميثي بالجواد «ليكاندو». جاءت منافسة الجائزة الكبرى من جولتين بتصميمين مختلفين على حواجز بلغ ارتفاعها (160) سم، شارك في جولتها الأولي 50 فارساً وفارسة، ونجح 13 فارساً في إكمال الجولة من دون أخطاء، وتجدد بينهم التنافس في الجولة الثانية التي أكملها ثلاثة فرسان من دون نقاط جزاء، ونالوا المراكز الثلاثة الأولي في بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز في نسختها السادسة برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ونظمها اتحاد الفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

شهد فعاليات منافسة الجائزة الكبرى وتوّج الفائزين الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومطر اليبهوني عضو مجلس اتحاد الفروسية، مسؤول الفروسية بمجلس أبوظبي الرياضي، ومريم حارب المهيري عضو اتحاد الفروسية، رئيسة لجنة قفز الحواجز باتحاد الفروسية، سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومجدي الخولي عضو مجلس الإدارة، المدير المالي والإداري بنادي العين للفروسية، وفيصل الرحماني مستشار الفروسية بمجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المشرفة على سباقات مضمار العين، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين الميقاتي، الراعي الرسمي للبطولة وراعية الجائزة الكبرى، وعدد كبير من ضيوف الحدث من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من دول العالم، الذين يحرصون على متابعة مثل هذه البطولات رفيعة المستوى في رياضة قفز الحواجز.

كما حقق الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي بالجواد «فارو أم» الفوز في منافسة تجميع النقاط بالجوكر على جائزة مجلس أبوظبي الرياضي، وصمم مسار المنافسة بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم عدا الحاجز الجوكر الذي بلغ ارتفاعه (165) سم، وفي حالة نجاح الفارس بالقفز فوقه لينال ضعف النقاط (20 نقطة)