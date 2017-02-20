تعافٍ «خجول» للسياحة المصرية بعد سنوات عجاف

القاهرة (أ ف ب)

بدأ قطاع السياحة في مصر يتعافى بشكل خجول في الأشهر الماضية، ما يمنح أملاً للعاملين بهذا القطاع الذي تعرض لضربة قاسية جراء عدم الاستقرار ، وخصوصاً بعد حادث سقوط طائرة روسية فوق سيناء عام 2015.

وأكدت الناطقة باسم وزارة السياحة المصرية أميمة الحسيني، أن «هناك زيادة في أعداد السياح، في يناير الماضي، كان الوضع أفضل من السنين السابقة». وأوضح العديد من وكلاء شركات السياحة لفرانس برس أن الارتفاع في أعداد السياح ملحوظ منذ أكتوبر الفائت، وخصوصاً الآتين من الصين، واليابان وأوكرانيا.

ويشكل ذلك انتعاشة للقطاع المتراجع منذ شتاء 2011، والذي تعرض لضربة قاسية بسقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في اليوم الأخير من أكتوبر 2015.

وأدى الحظر البريطاني والروسي إلى انخفاض حاد في عدد السياح من 9.3 مليون سائح العام 2015، إلى 5.3 مليون العام 2016، بحسب ما أوضحت الحسيني، وبذلك انخفضت عائدات السياحة بدورها من 7.3 مليارات دولار في العام المالي 2014-2015 إلى 3.7 مليارات دولار فقط بنهاية العام المالي 2015-2016، بحسب تقرير نشره البنك المركزي المصري في نهاية ديسمبر الفائت.