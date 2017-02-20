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«أبوظبي الإسلامي» يطلق منتج تمويل خطابات الاعتماد لدعم شركات التصدير
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تاريخ النشر: الإثنين 20 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، خدمة تمويل خطابات الاعتماد من دون حق الرجوع، ما يمثل إضافة قيمة إلى مجموعة خدمات التعاملات التجارية الدولية التي يقدمها المصرف.

ويهدف المصرف من خلال المنتج الجديد إلى دعم عملائه من قطاع الشركات في دولة الإمارات، لا سيما العاملة في مجالات التصدير والأعمال التجارية، لتمكينهم من إدارة رأس مالهم العامل بفعالية وكفاءة أكبر واستلام المدفوعات المستحقة لهم مبكراً، مع الوفاء بشروط الجهات المستوردة التي يتعاملون معها.

ويضمن خطاب الاعتماد ثقة البائع والمشتري بإتمام المعاملات الدولية والمحلية بأمان، ويمثل أداة رئيسية لدعم حركة التجارة بين الشركات ومورديها.

وفي حال كان المصدر يعاني من ثغرات في رأس المال العامل، يمكن لمُنتَج تمويل خطابات الاعتماد الذي يوفره مصرف أبوظبي الإسلامي، إتاحة السيولة اللازمة للشركات لمساعدتها في الحفاظ على استمرار عملياتها بشكل اعتيادي.

وقال هيثم المعايرجي، الرئيس العالمي لقطاع التعاملات المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يأتي إطلاق منتج تمويل خطاب الاعتماد من دون حق الرجوع، انسجاماً مع التزامنا بدعم الشركات الطموحة العاملة في الدولة، لا سيما المُصدِّرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إدارة تعاملاتهم المالية ضمن سلسلة التوريد بكفاءة.» ... المزيد
     
 

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