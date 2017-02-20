حاتم فاروق (أبوظبي)

قادت عمليات بيع محدودة على أسهم في قطاع البنوك والعقارات والاتصالات مؤشرات الأسهم المحلية إلى التخلي عن مكاسبها بداية الجلسة، والإغلاق على تراجعات محدودة،فيما استقطبت أسهم جي اف اتش وإشراق وشعاع وعدد من شركات التأمين سيولة مؤسساتية ومضاربين أفراد ساهم في ارتفاعها.

وكان سهم «أرابتك» في مقدمة الأسهم التي أثرت على المؤشرات المالية المحلية، بعدما شهد السهم ضغوط بيع متواصلة من الجلسات الماضية عقب الإعلان عن النتائج السلبية للشركة المسجلة في نهاية العام 2016، ليحتل السهم مقدمة الأسهم المتراجعة خلال جلسة أمس، متراجعاً بنسبة 3.94% مسجلاً مستوى 0.99 درهم، خاسراً 4 فلوس عن الإغلاق السابق، بعدما تعامل مستثمروه على أكثر من 48.2 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 48.7 مليون درهم.

وتراجعت قيمة السيولة في الأسواق المالية المحلية خلال تعاملات جلسة أمس، بعدما سجلت التداولات 928 مليون درهم، بكمية 597 مليون درهم، عبر تنفيذ نحو 7403 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، على تراجع بلغت نسبته 0.48% ليغلق عند مستوى 4620 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على 219 مليون سهم، بقيمة 294 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2056 صفقة، فيما تم التعامل على 30 ورقة مالية، ارتفعت منها 8 ورقات، وتراجعت 12 ورقة، وثبتت أسعار 10 ورقات عند الإغلاق السابق.